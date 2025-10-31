Κασιδιάρης για δολοφονία Φύσσα: «Άθλιες εγκληματικές πράξεις από υποστηρικτές της Χρυσής Αυγής»

Στη γραμμή της πλήρους άρνησης κινήθηκε στην απολογία του στη δευτεροβάθμια δίκη της Χρυσής Αυγής ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος έχει πάρει άδεια από τις φυλακές Δομοκού, όπου εκτίει ποινή 13 ετών και 6 μηνών για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

«Δεν υπήρχε εγκληματική οργανωση, δεν παρότρυνα κάποιον για να προβεί σε έκνομες πράξεις», είπε απολογούμενος.

Ο κατηγορούμενος καταδίκασε τις «άθλιες εγκληματικές πράξεις από υποστηρικτές της Χρυσής Αυγής, για τις οποίες δεν έχω σχέση», χαρακτηρίζοντας άθλια και τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, αλλά και την επίθεση κατά των αιγυπτίων αλιεργατών.

Πρόεδρος: Πότε μάθατε για τη δολοφονία Φύσσα;

Κατηγορούμενος: Το έμαθα την επόμενη ημέρα από δημοσιογράφους που ήθελαν να κάνω δηλώσεις για το ζήτημα. Μου είχαν πει ότι το ρεπορτάζ έλεγε ότι τον σκότωσαν για οπαδικούς λόγους.

Πρόεδρος: Δηλαδή όταν δώσατε τις συνεντεύξεις, δεν γνωρίζατε ότι ήταν ο Ρουπακιάς και ότι στο μέρος εκεί υπήρχαν αρκετά άτομα της Τοπικής Οργάνωσης Νίκαιας;

Κατηγορούμενος: Δεν το γνώριζα. Είχα πει ότι η δολοφονία Φύσσα ήταν η δολοφονία της Χρυσής Αυγής. Είναι καταδικαστέο, γιατί πέθανε ένας συμπολίτης μας, αλλά για μένα είναι δύο φορές καταδικαστέο, γιατί ο δράστης ήταν στη Χρυσή Αυγή. Ήταν ένα άθλιο έγκλημα, που έγινε μπροστά σε μεγάλη ομάδα αστυνομικών και δεν το πρόλαβε κανείς και με δολοφόνησε κι εμένα, γιατί έξι χρόνια φυλακή έχω κάνει.

Σε άλλο σημείο της απολογίας του, ο Ηλίας Κασιδιάρης ανέφερε ότι «αν μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω, δεν θα έπρεπε να ανοίξουν τα γραφεία της Χρυσής Αυγής πανελλαδικά. Χάθηκε τελείως ο έλεγχος».

Ο Ηλίας Κασιδιάρης αρνήθηκε τις στρατιωτικού τύπου εκπαιδεύσεις που φέρεται να συμμετείχε. «Δεν συμμετέχω σε καμία στρατιωτική εκπαίδευση και οι φωτογραφίες που φορώ πράγματι στολή παραλλαγής είναι στο πλαίσιο δραστηριοτήτων με τη λέσχη εφέδρων αξιωματικών, που με άδεια του υπουργείου εθνικής άμυνας κάνεις πορεία με την ενδυμασία του στρατού. Μου αποδίδεται ο ρόλος του φερόμενου εκπαιδευτή δεδομένης εγκληματικής οργάνωσης. Ποιους εκπαίδευα; Τόσες χιλιάδες σελίδες δεν λένε ποιους εκπαίδευα; Υπάρχει ένα μείζον πρόβλημα στην κατηγορία. Το εντόπισε το πρωτόδικο και το έλυσε παρανομώντας. Πλαστογράφησε στοιχεία της δικογραφίας. Δεν υπάρχει ποινική απόφαση να πλαστογραφεί στοιχεία δικογραφίας με μια φωτογραφία που έχω με κάποιους. Πότε τους εκπαίδευα; Δεν έχει υπάρξει κάτι τέτοιο μέχρι σήμερα», είπε ο κατηγορούμενος, ο οποίος ανέφερε πώς αποφάσισε να μπει στο κόμμα της Χρυσής Αυγής.

«Μόλις τελείωσα με τις πανελλήνιες εξετάσεις, είχα ιδεολογικές αναζητήσεις. Τρία ήταν τα κόμματα την περίοδο εκείνη, το Ελληνικό Μέτωπο του Βορίδη, δεν είχε όμως μεγάλο ποσοστό, το κόμμα του Πλεύρη, δεν λειτουργούσε όμως, και η Χρυσή Αυγή. Σαν μαθητής έβλεπα τις απόψεις Μιχαλολιάκου, με εξέφραζαν οι θέσεις του και πήγα», είπε ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος σε άλλο σημείο της απολογίας του είπε πως αν και είναι εξαφανισμένος από τις πλατείες και βρίσκεται στη φυλακή, εξακολουθεί να παίρνει μεγάλα εκλογικά ποσοστά.

