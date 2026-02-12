Eurobank: Οδηγώντας τις εξελίξεις στις εναλλακτικές επενδύσεις

Ένας ουσιαστικός διάλογος γύρω από τις παγκόσμιες οικονομικές εξελίξεις και το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον των εναλλακτικών επενδύσεων διεξαχθεί κατά τη διάρκεια του Money Conference 2026, που πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη της Eurobank ως Platinum Sponsor. Με κεντρικό θέμα «Market Outlook & Alternative Investment Solutions», το συνέδριο ανέδειξε τις κύριες διεθνείς τάσεις που διαμορφώνουν το οικονομικό σκηνικό, καθώς και τον ενισχυμένο ρόλο των εναλλακτικών επενδυτικών λύσεων στη σύγχρονη διαχείριση χαρτοφυλακίων.

Η Eurobank, ως πρωτοπόρος στον τομέα των εναλλακτικών επενδύσεων στην κυπριακή αγορά, παραμένει προσηλωμένη στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες ενός επενδυτικού τοπίου που εξελίσσεται διαρκώς, συμβάλλοντας παράλληλα στην ενίσχυση της χρηματοοικονομικής γνώσης και στη διατήρηση της Κύπρου ως σύγχρονου, ανταγωνιστικού και αξιόπιστου χρηματοοικονομικού κέντρου.

Σε πάνελ συζήτησης που συντόνισε ο Μενέλαος Πουλλής, CFA, Manager Wealth Management – Institutional Clients της Eurobank, εξετάστηκαν οι προοπτικές της παγκόσμιας και της κυπριακής οικονομίας, καθώς και οι τελευταίες εξελίξεις στις εναλλακτικές επενδύσεις, με τη συμμετοχή διακεκριμένων ομιλητών από τη J.P. Morgan Asset Management και τη Eurobank. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο κ. Πουλλής ανέδειξε κρίσιμα ζητήματα που επηρεάζουν το σημερινό επενδυτικό περιβάλλον, όπως οι πολιτικές των Κεντρικών Τραπεζών, ο αντίκτυπος του πληθωρισμού, οι δημοσιονομικές πολιτικές και οι κρατικές δαπάνες, η πορεία του κυπριακού δημόσιου χρέους σε σχέση με το ΑΕΠ, οι ρυθμοί οικονομικής ανάπτυξης, καθώς και ο ρόλος των εναλλακτικών επενδύσεων στη βελτιστοποίηση της απόδοσης και της διαφοροποίησης των επενδυτικών χαρτοφυλακίων.

Από την πλευρά του, ο Δρ Κωνσταντίνος Βραχίμης, Διευθυντής της Μονάδας Οικονομικών Ερευνών της Eurobank, στην ομιλία του με θέμα «Cyprus Economy: A macroeconomic overview and key trends», ανέδειξε ότι η Κύπρος εισέρχεται στο 2026 με ισχυρά μακροοικονομικά θεμέλια και αυξημένη ανθεκτικότητα. Τόνισε ότι η ανάπτυξη παραμένει από τις ισχυρότερες στην Ευρωζώνη και στηρίζεται σε διαφοροποιημένη βάση—με υπηρεσίες, τεχνολογία, τουρισμό και κλάδους που συνδέονται με επενδύσεις. Παράλληλα, σημείωσε η αγορά εργασίας βρίσκεται σε επίπεδα σχεδόν πλήρους απασχόλησης και η δημοσιονομική αξιοπιστία έχει αποκατασταθεί, με την απόκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και πτωτική πορεία του δημόσιου χρέους. Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι, παρά τη συνεχιζόμενη διεθνή αβεβαιότητα, η διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής θα εξαρτηθεί από νέες επενδύσεις, βελτίωση της παραγωγικότητας και αποτελεσματική διαχείριση των εξωτερικών κινδύνων.