Altamira Real Estate: Αντίστροφη μέτρηση για την εκστρατεία «Χωράφι που τον τόπο σου» - Πρόλαβε την προσφορά σου!

Με μόλις επτά μέρες να απομένουν μέχρι την ολοκλήρωση της τελευταίας εκστρατείας της Altamira Real Estate «Χωράφι από τον τόπο σου», υπενθυμίζουμε τους ενδιαφερόμενους ότι οι προσφορές λήγουν την Τρίτη 7 Απρίλιου στις 10:00 π.μ.

Η εκστρατεία, η οποία περιλαμβάνει 1000 τεμάχια γης σε όλη την Κύπρο, συνεχίζει να προσελκύει έντονο ενδιαφέρον, προσφέροντας μοναδικές ευκαιρίες για απόκτηση αγροτεμαχίων σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία τεμαχίων, πολλά από τα οποία περιλαμβάνουν περβόλια, ελαιώνες, αμπελώνες και οπωροφόρα δέντρα, ενώ αρκετά διαθέτουν πρόσβαση σε δρόμο και βασικές υποδομές.

Τα ακίνητα προσφέρονται με εκπτώσεις που φθάνουν έως και το 50%, χωρίς καταβολή ΦΠΑ κατά την αγορά τους. Οι τιμές αρχίζουν από μόλις €100 και ξεκινούν από περίπου €0,20 το τετραγωνικό μέτρο.

Κάνε κλικ ΕΔΩ και δες όλες τις διαθέσιμες επιλογές της εκστρατείας, με δυνατότητα να επιλέξεις ξεχωριστά την επαρχία που σε ενδιαφέρει και να εντοπίσεις πιο εύκολα το ακίνητο που σου ταιριάζει.

Η εκστρατεία αποτελεί ιδανική ευκαιρία τόσο για ιδιώτες, όσο και για επαγγελματίες οι οποίοι επιθυμούν να επενδύσουν σε γεωργική γη, είτε για καλλιέργεια είτε για άλλες χρήσεις, όπως έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Altamira Real Estate, να εξερευνήσουν τις διαθέσιμες επιλογές και να προετοιμάσουν τις προσφορές τους πριν τη λήξη της προθεσμίας.

Υπενθυμίζεται ότι για να γίνει αποδεκτή μια προσφορά, θα πρέπει να είναι ίση ή υψηλότερη από την αναγραφόμενη τιμή, ενώ το ακίνητο κατακυρώνεται στον ενδιαφερόμενο με την υψηλότερη προσφορά.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Altamira Real Estate ή να επικοινωνήσουν με το τηλεφωνικό κέντρο της εταιρείας στο 8000 8200, χωρίς χρέωση.