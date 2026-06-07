Ο Π.Π.Ο. Χλώρακας καταγγέλλει μετατροπή του «Μελάνου» σε σκουπιδότοπο και ζητά άμεση παρέμβαση

Ο Πολιτιστικός Περιβαλλοντικός Όμιλος Χλώρακας εκφράζει έντονη ανησυχία και αγανάκτηση για την κατάσταση που επικρατεί σε περιοχές του «Μελάνου», καταγγέλλοντας τη συνεχιζόμενη απόρριψη σκουπιδιών και ογκωδών αντικειμένων σε έναν από τους σημαντικότερους φυσικούς χώρους της κοινότητας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΠΠΟΧ, πολίτες και ιδιαίτερα ξένοι κάτοικοι και επισκέπτες διαμαρτύρονται συχνά για εικόνες εγκατάλειψης, ακαθαρσιών και συσσώρευσης απορριμμάτων σε διάφορα σημεία της Χλώρακας.

Παράλληλα, ο Όμιλος επισημαίνει ότι συμμετέχει ενεργά σε εκστρατείες καθαρισμού, καταβάλλοντας συνεχείς προσπάθειες για τη διατήρηση ενός καθαρού και ποιοτικού περιβάλλοντος.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην οδό Χαριλάου Φλωράκη, κάτω από την περιοχή του «Μελάνου» και δίπλα στο ρέμα, όπου έχουν καταγραφεί εικόνες που, όπως αναφέρεται, προκαλούν ντροπή και αγανάκτηση.

Στρώματα, παλιά έπιπλα, ογκώδη αντικείμενα και διάφορα άλλα απορρίμματα έχουν μετατρέψει το φυσικό τοπίο σε ανεξέλεγκτη χωματερή.

Ο Πολιτιστικός Περιβαλλοντικός Όμιλος Χλώρακας χαρακτηρίζει αδιανόητη τη συμπεριφορά όσων επιλέγουν να απορρίπτουν σκουπίδια σε δημόσιους και φυσικούς χώρους, τονίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες αποτελούν προσβολή προς το περιβάλλον και την τοπική κοινωνία.

Όπως υπογραμμίζεται, μια μικρή μειοψηφία ασυνείδητων ατόμων δεν μπορεί να αμαυρώνει την εικόνα της κοινότητας και να εκθέτει τον τόπο σε κατοίκους και επισκέπτες.

Μέσα από την ανακοίνωσή του, ο Όμιλος καλεί την Τοπική Αρχή να προχωρήσει άμεσα στον καθαρισμό των επηρεαζόμενων περιοχών, καθώς και στην αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Ζητεί, επίσης, τον εντοπισμό και την παραδειγματική τιμωρία των παραβατών, υποστηρίζοντας ότι τα πρόστιμα και οι κυρώσεις πρέπει να είναι ιδιαίτερα αυστηρά ώστε να σταλεί σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής.

Καταλήγοντας, ο Πολιτιστικός Περιβαλλοντικός Όμιλος Χλώρακας τονίζει ότι η προστασία του περιβάλλοντος και η διατήρηση της καθαριότητας αποτελούν ευθύνη όλων, σημειώνοντας ότι η Χλώρακα αξίζει καλύτερη αντιμετώπιση και δεν πρέπει να συνδεθεί με εικόνες εγκατάλειψης και ασυδοσίας. Παράλληλα, απευθύνει έκκληση για άμεση δράση και ουσιαστική εφαρμογή του νόμου, ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το πρόβλημα.