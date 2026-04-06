Open Day & Live Bidding από την Altamira στο Majestic Gardens με τιμές από €45.000

Η άνοιξη φέρνει και τo πρώτο Open Day event της Altamira Real Estate για το 2026. Αυτή την φορά το νέο Open Day και Live bidding event θα λάβει η χώρα στο Majestic Gardens στην Τερσεφάνου με 29 νέα ανακαινισμένα διαμερίσματα σε τιμές που ξεκινούν από €45,000.

Το Open Day θα πραγματοποιηθεί από τις 20 έως τις 23 Απριλίου, από τις 09:00 μέχρι τις 16:00, δίνοντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να περιηγηθούν στο συγκρότημα, να αξιολογήσουν από κοντά τα διαθέσιμα διαμερίσματα και να λάβουν καθοδήγηση από την εξειδικευμένη ομάδα της Altamira. Το Majestic Gardens, ένα άκρως ελκυστικό και πλήρως οργανωμένο συγκρότημα με κοινόχρηστη πισίνα και καλαίσθητους εξωτερικούς χώρους, αποτελεί ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν ποιότητα ζωής σε ήσυχη τοποθεσία, με εύκολη πρόσβαση στη Λάρνακα, το αεροδρόμιο και τις παραλίες της περιοχής.

Η εμπειρία κορυφώνεται στις 24 Απριλίου, στις 16:00, με τη διεξαγωγή του ζωντανού διαγωνισμού προσφορών (Live Bidding), μιας διαφανούς και διαδραστικής διαδικασίας που επιτρέπει στους συμμετέχοντες να διεκδικήσουν το ακίνητο της επιλογής τους σε πραγματικό χρόνο. Η συγκεκριμένη μέθοδος αγοράς, που εφαρμόζει με επιτυχία η Altamira, ενισχύει την εμπιστοσύνη και προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Τα διαθέσιμα ακίνητα περιλαμβάνουν στούντιο και διαμερίσματα ενός και δύο υπνοδωματίων, τα οποία ξεχωρίζουν για τη λειτουργικότητα, είναι άμεσα διαθέσιμα , ενώ παράλληλα παρουσιάζουν σημαντικές προοπτικές απόδοσης για επενδυτές. Η ζήτηση που καταγράφεται σε αντίστοιχες διοργανώσεις επιβεβαιώνει τη δυναμική του συγκεκριμένου έργου, το οποίο συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς στην ευρύτερη περιοχή της Τερσεφάνου.

Η συμμετοχή στο Live Bidding προϋποθέτει εγγραφή, ενώ οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν το Majestic Gardens κατά τις ημέρες του Open Day, για να επιλέξουν το ακίνητο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους και να επωφεληθούν από τις διαθέσιμες ευκαιρίες.

Η έμπειρη ομάδα της Altamira Real Estate θα βρίσκεται στον χώρο για να καθοδηγήσει το κοινό και να παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Αναλυτικές λεπτομέρειες για τα διαμερίσματα και τη διαδικασία συμμετοχής είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Η Altamira Real Estate απευθύνει ανοικτή πρόσκληση στο κοινό να συμμετάσχει σε αυτή την ξεχωριστή εκδήλωση και να διεκδικήσει ένα σύγχρονο διαμέρισμα στο Majestic Gardens – μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί!

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέσω της ιστοσελίδας της Altamira Real Estate, όπου μπορούν επίσης να βρουν αναλυτικές πληροφορίες για κάθε ακίνητο ξεχωριστά – τιμή, σχέδια, κάτοψη και άλλα χαρακτηριστικά. Η Altamira Real Estate σας περιμένει για μια ημέρα γεμάτη ευκαιρίες και άμεσες λύσεις στον χώρο των ακινήτων.