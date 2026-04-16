GoGordian: Μία Eξαιρετική Τουριστική Επένδυση στην Παραλία των Σοφτάδων

Η περιοχή των Σοφτάδων στη Λάρνακα αποκτά μία από τις πλέον εντυπωσιακές ευκαιρίες επένδυσης στο τουριστικό real estate, με την προς πώληση ενός μοναδικού ακινήτου – δύο παραθαλάσσια τεμάχια με συνολική έκταση 31,440 τ.μ. που προσφέρουν απρόσκοπτη θέα στη θάλασσα και άμεση πρόσβαση στην παραλία.

Τιμή πώλησης: € 4,565,000 (Αρ. Αναφοράς: 9688)

Το συγκεκριμένο ακίνητο βρίσκεται σε στρατηγική θέση, μόλις 6 χλμ. από το κέντρο του Μαζωτού. Διαθέτει 118μ πρόσωπο στη θάλασσα ενώ η τοποθεσία του είναι ιδανική για όσους αναζητούν ανάπτυξη υψηλών προδιαγραφών, καθώς βρίσκεται δίπλα στις παραλίες Σοφτάδες και Caretta, συνδυάζοντας την ηρεμία της θάλασσας με εύκολη πρόσβαση σε ανέσεις και δραστηριότητες.

Ιδανικό για Μεγάλα Τουριστικά Έργα

Το ακίνητο ενδείκνυται για μεγάλης κλίμακας ανάπτυξη, όπως:

Πολυτελή παραθεριστικά διαμερίσματα

Βίλες υψηλών προδιαγραφών

Boutique ξενοδοχείο

Πολυτελές τουριστικό συγκρότημα ή θέρετρο

Μοναδική Τοποθεσία

Το ακίνητο διαθέτει πρόσωπο στη θάλασσα και προσφέρει μαγευτική θέα. Επιπλέον, είναι μόλις:

8 λεπτά οδικώς από δημοφιλή εστιατόρια και παραδοσιακές ταβέρνες

5 λεπτά από το Camel Park, έναν αγαπημένο προορισμό για οικογένειες

20 λεπτά από το Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας

Η θέση του ανάμεσα στην πόλη της Λάρνακας και το γραφικό Ζύγι — και τα δύο σε λιγότερο από 25 λεπτά οδήγησης — ενισχύει περαιτέρω την επενδυτική του αξία.

Εξαιρετική Ευκαιρία για Επενδυτές

Αυτό το παραθαλάσσιο ακίνητο αποτελεί μοναδική ευκαιρία για κατασκευαστικές εταιρείες και επενδυτές που θέλουν να εκμεταλλευτούν τον αναπτυσσόμενο τουριστικό τομέα στην Κύπρο. Με τις υψηλές δυνατότητες ανάπτυξης και την προνομιακή του θέση, προσφέρει τις προϋποθέσεις για έργα που μπορούν να αφήσουν ισχυρό αποτύπωμα στην τοπική αγορά ακινήτων.

