Τράπεζα Κύπρου: Ηγετική θέση στον ψηφιακό τραπεζικό μετασχηματισμό

Η ραγδαία εξάπλωση των ψηφιακών καναλιών στον τραπεζικό κλάδο έχει αναδιαμορφώσει σε βάθος τη σχέση των πελατών με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Τα τελευταία χρόνια, και με επιτάχυνση μετά την πανδημία, οι τράπεζες προχωρούν σε στοχευμένες επενδύσεις σε εφαρμογές κινητών συσκευών, συστήματα άμεσων πληρωμών και ψηφιακά προϊόντα, για τη σταδιακή μεταφορά των συναλλαγών μακριά από τα φυσικά καταστήματα. Το 2025 καταγράφεται ως σημείο αναφοράς αυτής της στρατηγικής, καθώς τα ψηφιακά κανάλια καθιερώνονται ως ο βασικός πυλώνας της καθημερινής τραπεζικής εξυπηρέτησης.

Η Τράπεζα Κύπρου κατέγραψε το 2025 σημαντική ψηφιακή ανάπτυξη, επιβεβαιώνοντας την ηγετική της θέση στον ψηφιακό τραπεζικό μετασχηματισμό στην Κύπρο. Τα Ψηφιακά Κανάλια αποτέλεσαν τον κύριο μοχλό ανάπτυξης, με αύξηση της πελατειακής βάσης, ενίσχυση των ψηφιακών συναλλαγών και λανσάρισμα καινοτόμων προϊόντων, όπως το Fleksy.

Αυξημένη ψηφιακή βάση - ενεργοί χρήστες

Το 2025 εντάχθηκαν ψηφιακά 10.461 νέοι πελάτες μέσω της εφαρμογής κινητού τηλεφώνου, σημειώνοντας αύξηση 20% σε σύγκριση με πέρσι. Ο συνολικός αριθμός των ενεργών ψηφιακών χρηστών ανήλθε στις 504 χιλιάδες, ενώ οι ενεργοί χρήστες QuickPay έφτασαν τους 249 χιλιάδες.

Η χρήση του QuickPay παρουσίασε ιστορικά υψηλά τον Δεκέμβριο, με την αξία συναλλαγών να φτάνει τα €101,1 εκατ. (αύξηση 17,9% σε σύγκριση με πέρσι) και τον αριθμό συναλλαγών τις 881 χιλιάδες (αύξηση 13,7% σε σύγκριση με πέρσι), αναδεικνύοντας την αυξανόμενη εμπιστοσύνη των πελατών στις ψηφιακές πληρωμές και τη δυναμική στροφή στις συναλλαγές που δεν είναι τοις μετρητοίς.

Ψηφιακές κάρτες και ασφάλειες

Οι ψηφιακές εκδόσεις καρτών παρουσίασαν σημαντική αύξηση, με 32.065 νέες χρεωστικές κάρτες να εκδίδονται το 2025, αυξημένες κατά 27% σε σύγκριση με πέρσι.

Στον ασφαλιστικό τομέα, οι πωλήσεις Ασφάλισης Αυτοκινήτου και Κατοικίας μέσω ψηφιακών καναλιών ανήλθαν στις €698,9 χιλ., σημειώνοντας αύξηση 12% σε σύγκριση με πέρσι. Το ποσοστό ψηφιακών πωλήσεων αντιπροσωπεύει σημαντικό κομμάτι της συνολικής παραγωγής, ενισχύοντας την αυτοματοποίηση και την ταχύτητα εξυπηρέτησης των πελατών.

Fleksy: Η πρώτη BNPL κάρτα στην Κύπρο

Τον Μάρτιο του 2025 λανσαρίστηκε το Fleksy, καθιστώντας την Τράπεζα την πρώτη στην Κύπρο που πρόσφερε τραπεζικό BNPL προϊόν (Αγοράζεις τώρα, πληρώνεις μετά). Μέχρι το τέλος του έτους, άνοιξαν 2.231 λογαριασμοί Fleksy, με συνολικό εγκεκριμένο όριο €4,8 εκατ. και σωρευτική αξία αγορών €3,44 εκατ. Η τάση αυτή δείχνει ότι οι νέες γενιές πελατών αποδέχονται ολοένα και περισσότερο ευέλικτες μορφές πληρωμής, ενώ δημιουργεί νέες ευκαιρίες διασταυρούμενων πωλήσεων (cross-selling) για την Τράπεζα.

Το Fleksy επιτρέπει αγορές με ψηφιακή κάρτα και εξόφληση σε ευέλικτες δόσεις μέσω της εφαρμογής της τράπεζας.

Joey: Αφοσίωση χρηστών

Το Joey, η ψηφιακή εφαρμογή της Τράπεζας για παιδιά και εφήβους ηλικίας 9-17 ετών, προχώρησε σε σημαντικές βελτιώσεις το 2025, όπως Στόχοι Αποταμίευσης, Dark mode, μεταφορές μεταξύ χρηστών Joey, Ανταμοιβές Joey Extras και προσκλήσεις φίλων. Ως αποτέλεσμα καταγράφηκαν 8.965 εγγραφές, με περίπου 50.000 συναλλαγές καρτών κάθε μήνα και μέση μηνιαία αξία συναλλαγών €400 χιλ. Η πλατφόρμα συνεχίζει να προσελκύει νεαρούς ψηφιακούς χρήστες, ενισχύοντας την αφοσίωση και την εμπειρία μέσα από παιγνίδια και επιβραβεύσεις.

Το Joey είναι η εφαρμογή της Τράπεζας Κύπρου για παιδιά και εφήβους 9-17 χρόνων, με τους γονείς στον κεντρικό ρόλο. Οι γονείς ορίζουν όρια, ελέγχουν τις συναλλαγές και καθοδηγούν τη χρήση της κάρτας Joey Visa, ενώ τα παιδιά μαθαίνουν σταδιακά να διαχειρίζονται τα χρήματά τους με ασφάλεια και υπευθυνότητα.

Η Τράπεζα συνεχίζει να ενισχύει την ηγετική της θέση στον ψηφιακό τραπεζικό χάρτη της Κύπρου, και σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι ψηφιακές υπηρεσίες δεν είναι πλέον συμπληρωματικές, αλλά καθοριστικές για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της Τράπεζας.