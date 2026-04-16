Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Αγορά

Lidl Κύπρου: Δυναμική παρουσία και ουσιαστική στήριξη στο Ayia Napa Youth Soccer Festival 2026

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Header Image

Ως Platinum Sponsor, η Lidl Κύπρου συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχία της φετινής διοργάνωσης, προσφέροντας χιλιάδες θρεπτικά γεύματα και αναδεικνύοντας έμπρακτα τη σημασία της ισορροπημένης διατροφής στον αθλητισμό.

Η Lidl Κύπρου, παραμένοντας πιστή στη δέσμευσή της για την προώθηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής και την ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς γύρω από τις αξίες της σωστής διατροφής, έδωσε δυναμικό «παρών» στο φετινό Ayia Napa Youth Soccer Festival 2026. Ως Platinum Sponsor, η εταιρεία λειτούργησε ως βασικός πυλώνας υποστήριξης, συνδέοντας άμεσα την αθλητική δραστηριότητα με το «ευ ζην» για χιλιάδες παιδιά και οικογένειες που κατέκλυσαν τη διοργάνωση από τις 4 έως τις 8 Απριλίου.

Στο πλαίσιο αυτό, η Lidl Κύπρου υλοποίησε έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό δράσεων, προσφέροντας καθημερινά ποιοτικές και θρεπτικές επιλογές, ενώ παράλληλα συνέβαλε στη δημιουργία ενός ζωντανού κλίματος ψυχαγωγίας. Η θερμή ανταπόκριση του κοινού επιβεβαίωσε τη σημασία μιας παρουσίας που στοχεύει στην καλλιέργεια υγιεινών προτύπων μέσα από το παιχνίδι και τον αθλητισμό.

Η συμβολή της εταιρείας αποτυπώθηκε και σε αριθμούς, που αναδεικνύουν το εύρος της φετινής της παρουσίας. Πιο συγκεκριμένα:

  • Μέσα από το Lidl Vantastic Canteen, προσφέρθηκαν συνολικά πάνω από 870 κιλά μπανάνες και περισσότερες από 3.000 μπάρες δημητριακών.
  • Η Lidl Food Academy On The Go διένειμε πάνω από 4.500 φρουτοσαλάτες και energy bowls, αναδεικνύοντας τη γαστρονομική πλευρά της υγιεινής διατροφής.
  • Παράλληλα, διατέθηκαν 4.000 energy kits ως giveaways στις ακαδημίες, παρέχοντας τα απαραίτητα εφόδια ενέργειας στους νεαρούς αθλητές και τις νεαρές αθλήτριες.

Με τη στρατηγική της συμμετοχή για 5η συνεχή χρονιά, η Lidl Κύπρου υπογραμμίζει τη διαχρονική της προσήλωση σε δράσεις που θωρακίζουν την υγεία των νέων, στηρίζοντας θεσμούς που ενθαρρύνουν την κίνηση και τη σωστή διατροφική παιδεία.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα