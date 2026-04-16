Lidl Κύπρου: Δυναμική παρουσία και ουσιαστική στήριξη στο Ayia Napa Youth Soccer Festival 2026

Η Lidl Κύπρου, παραμένοντας πιστή στη δέσμευσή της για την προώθηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής και την ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς γύρω από τις αξίες της σωστής διατροφής, έδωσε δυναμικό «παρών» στο φετινό Ayia Napa Youth Soccer Festival 2026. Ως Platinum Sponsor, η εταιρεία λειτούργησε ως βασικός πυλώνας υποστήριξης, συνδέοντας άμεσα την αθλητική δραστηριότητα με το «ευ ζην» για χιλιάδες παιδιά και οικογένειες που κατέκλυσαν τη διοργάνωση από τις 4 έως τις 8 Απριλίου.

Στο πλαίσιο αυτό, η Lidl Κύπρου υλοποίησε έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό δράσεων, προσφέροντας καθημερινά ποιοτικές και θρεπτικές επιλογές, ενώ παράλληλα συνέβαλε στη δημιουργία ενός ζωντανού κλίματος ψυχαγωγίας. Η θερμή ανταπόκριση του κοινού επιβεβαίωσε τη σημασία μιας παρουσίας που στοχεύει στην καλλιέργεια υγιεινών προτύπων μέσα από το παιχνίδι και τον αθλητισμό.

Η συμβολή της εταιρείας αποτυπώθηκε και σε αριθμούς, που αναδεικνύουν το εύρος της φετινής της παρουσίας. Πιο συγκεκριμένα:

Μέσα από το Lidl Vantastic Canteen , προσφέρθηκαν συνολικά πάνω από 870 κιλά μπανάνες και περισσότερες από 3.000 μπάρες δημητριακών .

, προσφέρθηκαν συνολικά πάνω από και περισσότερες από . Η Lidl Food Academy On The Go διένειμε πάνω από 4.500 φρουτοσαλάτες και energy bowls , αναδεικνύοντας τη γαστρονομική πλευρά της υγιεινής διατροφής.

διένειμε πάνω από , αναδεικνύοντας τη γαστρονομική πλευρά της υγιεινής διατροφής. Παράλληλα, διατέθηκαν 4.000 energy kits ως giveaways στις ακαδημίες, παρέχοντας τα απαραίτητα εφόδια ενέργειας στους νεαρούς αθλητές και τις νεαρές αθλήτριες.

Με τη στρατηγική της συμμετοχή για 5η συνεχή χρονιά, η Lidl Κύπρου υπογραμμίζει τη διαχρονική της προσήλωση σε δράσεις που θωρακίζουν την υγεία των νέων, στηρίζοντας θεσμούς που ενθαρρύνουν την κίνηση και τη σωστή διατροφική παιδεία.

