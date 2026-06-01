Μάριος Ταννούσιης στον «Π»: Επενδυτικά δώρα από την Ινδία και το σημαντικό βήμα Eurobank

Με επενδυτικά δώρα επέστρεψε στην Κύπρο η επιχειρηματική αποστολή από την Ινδία, η οποία συνόδεψε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το ενδιαφέρον των Ινδών είναι υπαρκτό και νέες επενδύσεις αναμένονται το επόμενο διάστημα.

Το έντονο ενδιαφέρον που επέδειξαν ινδικές επιχειρήσεις για δραστηριοποίηση στην Κύπρο, αναλύει στον «Π» ο διευθύνων σύμβουλος του Invest Cyprus, Μάριος Ταννούσιης, ο οποίος συμμετείχε στην επιχειρηματική αποστολή.

«Ίσως να ήταν η καλύτερη εμπορική επιχειρηματική αποστολή που έχει γίνει από την Κυπριακή Δημοκρατία στο εξωτερικό», τονίζει. «Συμμετείχαν πέραν των 40 κυπριακών εταιρειών που συνόδευσαν τον Πρόεδρο, συν οι φορείς Invest Cyprus, το ΚΕΒΕ, και άλλοι σύνδεσμοι», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον κ. Ταννούσιη, μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Μόντι στην Κύπρο τον Ιούνιο του 2025, δόθηκε νέα ώθηση στη συνεργασία κυπριακών και ινδικών εταιρειών, κυρίως για να χρησιμοποιηθεί η Κύπρος ως πύλη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση από τις ινδικές εταιρείες.

Στο πλαίσιο της συνέντευξης, ο κ. Ταννούσιης αναφέρεται στα μνημόνια που έχουν υπογράψει οι οικονομικοί φορείς των δύο χωρών με τα οποία γίνεται πιο εύκολο το επιχειρείν και οι επενδύσεις, καθώς βοηθούν τους φορείς να έρθουν πιο κοντά. Σημαντικές είναι και οι πολιτικές συμφωνίες που υπογράφηκαν.

Γιατί επιλέγουν την Κύπρο

Αναφερόμενος στους λόγους που οι Ινδοί επιλέγουν την Κύπρο είπε ότι πέραν του φορολογικού πλαισίου, το οποίο είναι ένα από τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα που έχει η χώρα, σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται οι διαχρονικά καλές σχέσεις με την Ινδία, «τα πολλά κοινά συστήματα όπως είναι ο τρόπος διοίκησης, η γλώσσα, σχεδόν όλοι μιλούν αγγλικά, όπως και εμείς εδώ στην Κύπρο».

Παράλληλα, προσθέτει, σημαντική κρίνεται και η γεωγραφική θέση, με την Ινδία να προσβλέπει στους διαδρόμους ενέργειας και εμπορίου, με την Κύπρο να αποτελεί πύλη εισόδου προς τη Μεσόγειο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στα θετικά της χώρας, περιλαμβάνεται ακόμη ο πολύ χαμηλός συντελεστής φορολόγησης στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, η ευκολία δραστηριοποίησης και επενδύσεων στην Κύπρο και η παρουσία κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού.

Οι τομείς ενδιαφέροντος

Αναφορικά με τους τομείς ενδιαφέροντος των Ινδών, σημειώνει ότι ο τομέας της τεχνολογίας όπως φάνηκε τα τελευταία χρόνια είναι από τους πιο σημαντικούς, όπως επίσης ο τομέας έρευνας και καινοτομίας που συνδέεται και με την εκπαίδευση και με τα πανεπιστήμια. Επενδυτικό ενδιαφέρον υπάρχει, επίσης, για την ενέργεια (ανανεώσιμες πηγές), την υγεία, τον τουρισμό, τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και fintechs (ήδη δραστηριοποιούνται κάποιες εταιρείες στην Κύπρο).

Επίσης, πρόσθεσε, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες γαλακτοκομικών προϊόντων της Ινδίας ενδιαφέρθηκε και συνεργάτες της βρίσκονται στην Κύπρο και αξιολογούν την προοπτική επενδύσεων.

Στον τομέα του wellness, μία από τις πιο μεγάλες εταιρείες της Ινδίας ενδιαφέρθηκε να δημιουργήσει στην Κύπρο resort ευεξίας παγκόσμιας εμβέλειας.

«Η δυναμική που υπάρχει και ο αριθμός εταιρειών που ενδιαφέρεται να δραστηριοποιηθεί και να επενδύσει είναι αρκετά μεγάλος και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα», σημείωσε.

Οι ξένες επενδύσεις

Όσον αφορά τη συνεισφορά των ξένων επενδύσεων στην οικονομία, επεσήμανε ότι σύμφωνα με τη μελέτη του Πανεπιστημίου Κύπρου, η ετήσια ροή ξένων επενδύσεων συνεισφέρει περίπου 4,4% στην εγχώρια απασχόληση καταδεικνύοντας τη σημασία για την τοπική αγορά εργασίας.

Ο τομέας της τεχνολογίας απασχολεί πλέον περισσότερους από 30.000 εργαζόμενους και το 2023 έως τον Αύγουστο του 2024 εκδόθηκαν σχεδόν 21.000 άδειες διαμονής για εξειδικευμένο προσωπικό στον συγκεκριμένο τομέα. Η ανάπτυξη αυτή έχει έντονο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα και αυξάνει τη ζήτηση, πρόσθεσε.

Παράλληλα, ανέφερε ότι οι κυπριακές επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν από την παρουσία των ξένων εταιρειών στην Κύπρο.

Οι Κύπριοι επιχειρηματίες μπορούν να βρουν τρόπους να συνεργαστούν και να συνάψουν συμφωνίες συνεργασίες με ξένες εταιρείες που βρίσκονται στη χώρα ώστε να μπορέσουν να επωφεληθούν και οι ίδιες από τη μεταφορά τεχνογνωσίας, είπε. Επίσης αυτές οι συνεργασίες θα μπορούσαν να βοηθήσουν εγχώριες εταιρείες να δραστηριοποιηθούν στο εξωτερικό.

Ερωτηθείς για τη γεωπολιτική αβεβαιότητα, αναφέρει ότι οι ξένοι επενδυτές δεν ανησυχούν για τη σταθερότητα και την ασφάλεια της Κύπρου. Οι εταιρείες, υπογράμμισε, συνεχίζουν τη δραστηριοποίησή τους, επεκτείνονται και προσλαμβάνουν προσωπικό χωρίς να υπάρχει κάποια αλλαγή σε σχέση με την κατάσταση προ του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Σημαντικό βήμα από Eurobank

Για την έναρξη της λειτουργίας του γραφείου αντιπροσωπείας της Eurobank στην Μουμπάι που είναι το επιχειρηματικό κέντρο της Ινδίας, σημειώνει ότι αποτελεί μια εξέλιξη με θετικό αντίκτυπο και στην Κύπρο.

Θα βοηθήσει, εξηγεί, στην περαιτέρω προώθηση της Κύπρου καθώς θα προσφέρει σε Ινδούς επιχειρηματίες ευκολία στη δραστηριοποίησή τους στην ΕΕ.

«Πλέον με αυτή την ενέργεια της Eurobank, η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν μπει στον επενδυτικό ορίζοντα των Ινδών. Όλοι ξέρουμε ότι χωρίς τράπεζες δεν μπορεί να κινηθεί τίποτα οπότε είναι πολύ σημαντικό και συγχαίρουμε τη Eurobank. Έχει γίνει ένα σημαντικό βήμα, θα βοηθήσει τη στρατηγική μας και φέρνει ήδη αποτελέσματα», τόνισε.

Η συνέντευξη του Μάριου Ταννούσιη έγινε στο πλαίσιο του podcast «Ματιά στην Οικονομία».