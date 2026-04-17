Πλησιάζει το Open Day & Live Bidding Event της Altamira Real Estate στο Majestic Gardens στην Τερσεφάνου

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε για το πρώτο Open Day & Live Bidding event της Altamira Real Estate για το 2026, στο Majestic Gardens στην Τερσεφάνουμ το οποίο ανοίγει τις πύλες του στο κοινό από τις 20 έως τις 23 Απριλίου.

Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ημερών μεταξύ 09:00-16:00, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν στο συγκρότημα, να δουν από κοντά 29 πλήρως ανακαινισμένα διαμερίσματα και να επιλέξουν αυτό που ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους, με τιμές που ξεκινούν από μόλις €45.000.

Το Majestic Gardens είναι ένα οργανωμένο και ιδιαίτερα ελκυστικό συγκρότημα, με κοινόχρηστη πισίνα και καλαίσθητους εξωτερικούς χώρους, ιδανικό για όσους επιθυμούν ποιότητα ζωής σε ήσυχη τοποθεσία, με άμεση πρόσβαση στη Λάρνακα, το αεροδρόμιο και τις κοντινές παραλίες.

Η εμπειρία κορυφώνεται στις 24 Απριλίου στις 16:00, με τη διεξαγωγή του Live Bidding, μιας δυναμικής και διαφανούς διαδικασίας που επιτρέπει στους συμμετέχοντες να διεκδικήσουν το ακίνητο της επιλογής τους σε πραγματικό χρόνο. Η συγκεκριμένη μέθοδος αγοράς, που εφαρμόζει με επιτυχία η Altamira Real Estate, ενισχύει την εμπιστοσύνη και διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες για όλους.

Τα διαθέσιμα ακίνητα περιλαμβάνουν στούντιο και διαμερίσματα ενός και δύο υπνοδωματίων, τα οποία ξεχωρίζουν για τη λειτουργικότητα και την άμεση διαθεσιμότητά τους, ενώ διασφαλίζουν σημαντικές προοπτικές απόδοσης για επενδυτές.

Η συμμετοχή στο Live Bidding προϋποθέτει εγγραφή, ενώ οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν το Majestic Gardens κατά τις ημέρες του Open Day, για να επιλέξουν το ακίνητο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους και να επωφεληθούν από τις διαθέσιμες ευκαιρίες.

Η έμπειρη ομάδα της Altamira Real Estate θα βρίσκεται στον χώρο για να καθοδηγήσει το κοινό και να παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Περισσότερες λεπτομέρειες για τα διαμερίσματα και τη διαδικασία συμμετοχής είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Η Altamira Real Estate απευθύνει ανοικτή πρόσκληση στο κοινό να συμμετάσχει σε αυτή την ξεχωριστή εκδήλωση και να διεκδικήσει ένα σύγχρονο διαμέρισμα στο Majestic Gardens – μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί!

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέσω της ιστοσελίδας της Altamira Real Estate, όπου μπορούν επίσης να βρουν αναλυτικές πληροφορίες για κάθε ακίνητο ξεχωριστά – τιμή, σχέδια, κάτοψη και άλλα χαρακτηριστικά. Η Altamira Real Estate σας περιμένει για μια ημέρα γεμάτη ευκαιρίες και άμεσες λύσεις στον χώρο των ακινήτων.