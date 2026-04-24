SOS από τον Σύνδεσμο Ανάπτυξης Ακινήτων: Ζητούν εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για οικοδομές

Μετά την τραγωδία στη Λεμεσό, ο Σύνδεσμος ζητά ίδρυση εποπτικής αρχής και ενίσχυση των διαχειριστικών επιτροπών για τη συντήρηση των κτηρίων.

Δύο εβδομάδες μετά την κατάρρευση κτηρίου στη Λεμεσό και την τραγική απώλεια δύο συμπολιτών μας, και ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις αναφορικά με τα επόμενα βήματα για τη διαχείριση του προβλήματος των επικίνδυνων οικοδομών, ο Σύνδεσμος Ανάπτυξης Ακινήτων επαναλαμβάνει την επείγουσα ανάγκη για εκσυγχρονισμό του πλαισίου διαχείρισης των κοινόκτητων οικοδομών.

Σε ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι "η απουσία ενός σύγχρονου πλαισίου αφήνει επικίνδυνα κενά που θέτουν σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και ως εκ τούτου, η περαιτέρω καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων δεν μπορεί να γίνει πλέον ανεκτή". 

Σημειώνει ότι "η άμεση προώθηση και ψήφιση του νομοσχεδίου αποτελεί προϋπόθεση για τη διασφάλιση της ασφάλειας των πολιτών, την ορθή συντήρηση του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος και την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον".

Οπως αναφέρει ο Σύνδεσμος Ανάπτυξης Ακινήτων "είχε επανειλημμένα προειδοποιήσει για τους σοβαρούς κινδύνους που απορρέουν από την απουσία ενός σύγχρονου και λειτουργικού πλαισίου με τα πρόσφατα γεγονότα, καθώς και τη δημόσια συζήτηση που έχει αναπτυχθεί, να επιβεβαιώνουν τόσο την έκταση του προβλήματος όσο και την άμεση ανάγκη για ουσιαστικές και αποφασιστικές λύσεις".

Στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζει ότι "προτεραιότητα της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων, πρέπει να αποτελεί η άμεση προώθηση και ψήφιση του Περί Διαχείρισης Κοινόκτητων Οικοδομών και Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2023, χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις".

Οπως αναφέρει ο Σύνδεσμος "τα κενά που εντοπίζονται σήμερα στη λειτουργία των Διαχειριστικών Επιτροπών είναι σημαντικά και πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα".

Προσθέτει ότι "η ίδρυση εποπτικής αρχής για τη διασφάλιση της διαφάνειας, της συμμόρφωσης και του αποτελεσματικού ελέγχου, η καθιέρωση πρότυπων κανονισμών λειτουργίας, καθώς και η ενίσχυση των αρμοδιοτήτων των διαχειριστικών επιτροπών, ώστε να μπορούν να προχωρούν χωρίς εμπόδια σε αναγκαίες εργασίες συντήρησης και να διασφαλίζεται η ανάκτηση των σχετικών δαπανών, αποτελούν αναγκαίες και άμεσες τομές".

Πηγή: ΚΥΠΕ

