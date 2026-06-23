Αναρρωτικές άδειες στο Δημόσιο: «Όχι» από ΠΑΣΥΔΥ στην υπονόμευση δικαιωμάτων - Σε διάλογο προτρέπει η Κυβέρνηση

Στο ζήτημα των αναρρωτικών αδειών στον δημόσιο τομέα τοποθετείται με ανακοίνωσή της η ΠΑΣΥΔΥ, με αφορμή τη διυπουργική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή και τις σχετικές δημόσιες αναφορές που ακολούθησαν.

Η συντεχνία επισημαίνει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των δημοσίων υπαλλήλων δεν κάνει χρήση του δικαιώματος άδειας ασθενείας, σημειώνοντας ότι, με βάση τα διαθέσιμα αριθμητικά δεδομένα, ποσοστό που υπερβαίνει το 90% δεν λαμβάνει αναρρωτική άδεια. Υπογραμμίζει παράλληλα ότι η άδεια ασθενείας αποτελεί θεσμοθετημένο δικαίωμα όλων των εργαζομένων, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, το οποίο αποσκοπεί στην προστασία όσων αδυνατούν να εργαστούν λόγω ασθένειας.

Η ΠΑΣΥΔΥ, σύμφωνα με την ανακοίνωση της, θέτει ως προτεραιότητα την προστασία των κατοχυρωμένων δικαιωμάτων των εργαζομένων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους χρόνιους ασθενείς, ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε διάκριση ή δυσμενής μεταχείριση. Παράλληλα, αναγνωρίζει ότι σε μεμονωμένες περιπτώσεις ενδέχεται να παρατηρείται κατάχρηση ή εκμετάλλευση του δικαιώματος, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο περιλαμβάνει τις αναγκαίες πρόνοιες για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων, εφόσον εφαρμόζεται ορθά.

Παράλληλα, η συντεχνία δηλώνει την ετοιμότητά της για συνεργασία με την επίσημη πλευρά, με στόχο την αντιμετώπιση αποδεδειγμένων περιπτώσεων κατάχρησης, τονίζοντας παράλληλα ότι δεν θα αποδεχθεί οποιαδήποτε υπονόμευση ή περιορισμό ενός κατοχυρωμένου εργασιακού δικαιώματος.

Από πλευράς κυβέρνησης, ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, κάνει λόγο για ένα διαχρονικό ζήτημα που δεν αντιμετωπίστηκε επαρκώς στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της δημόσιας υπηρεσίας, σημειώνοντας ότι απαιτείται αξιολόγηση και διορθωτικές παρεμβάσεις. Αναφέρει ότι έχει ήδη συσταθεί υπουργική επιτροπή η οποία ετοιμάζει προσχέδιο προτάσεων, το οποίο θα τεθεί σε διαβούλευση με την ΠΑΣΥΔΥ και θα προωθηθεί, μέσω παραγωγικού διαλόγου, στο Υπουργικό Συμβούλιο και όπου χρειαστεί στη Βουλή.

Ο κ. Κεραυνός τονίζει ότι δεν υπάρχει πρόθεση στοχοποίησης εργαζομένων, αλλά στόχος είναι η διασφάλιση της ισότιμης μεταχείρισης, καθώς και η βελτίωση της παραγωγικότητας της δημόσιας υπηρεσίας, υπογραμμίζοντας ότι το πρόβλημα δεν είναι πρωτίστως οικονομικό αλλά λειτουργικό. Παράλληλα επισημαίνει ότι, αν και δεν αμφισβητούνται οι ιατρικές γνωματεύσεις, υπάρχουν ζητήματα στη διαδικασία χορήγησης και ελέγχου των αναρρωτικών αδειών που πρέπει να αντιμετωπιστούν.