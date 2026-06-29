63 επαγγέλματα με ελλείψεις εργατικού δυναμικού στην Κύπρο - Πού καταγράφονται οι μεγαλύτερες ανάγκες

Η Κύπρος κατέγραψε 63 επαγγέλματα με ελλείψεις εργατικού δυναμικού και 11 επαγγέλματα με πλεόνασμα το 2024, σύμφωνα με την έκθεση EURES για τις ελλείψεις και τα πλεονάσματα εργατικού δυναμικού 2025, η οποία δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι ελλείψεις στην Κύπρο εντοπίζονται σε ευρύ φάσμα επαγγελμάτων. Τη μεγαλύτερη σοβαρότητα παρουσιάζουν οι ελλείψεις σε νοσηλευτές, μαίες, επαγγελματίες πωλήσεων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αναλυτές συστημάτων, προγραμματιστές λογισμικού και εφαρμογών, προγραμματιστές διαδικτύου και πολυμέσων, τεχνικούς ιατρικού απεικονιστικού εξοπλισμού, σερβιτόρους και οδηγούς λεωφορείων.

Ελλείψεις μέτριας σοβαρότητας καταγράφονται, μεταξύ άλλων, σε διευθυντές εστιατορίων, διευθυντές λιανικού και χονδρικού εμπορίου, λογιστές, ηλεκτρολόγους, ηλεκτρονικούς και μηχανολογικούς τεχνικούς, σεφ, πωλητές καταστημάτων, ταμίες, οικοδόμους, τεχνικούς κλιματισμού και ψύξης, συγκολλητές, οδηγούς βαρέων οχημάτων, καθαριστές, εργαζόμενους στη γεωργία, την κτηνοτροφία, την αλιεία και τις κατασκευές.

Παράλληλα, η έκθεση καταγράφει ελλείψεις χαμηλής σοβαρότητας σε επαγγέλματα όπως διευθυντές υπηρεσιών υγείας και φροντίδας ηλικιωμένων, μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων, ιατροί γενικής και ειδικής ιατρικής, ξενοδοχοϋπάλληλοι υποδοχής, μάγειρες, βοηθοί υγείας, ξυλουργοί, υδραυλικοί, ηλεκτροτεχνίτες, αρτοποιοί και βοηθοί κουζίνας.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η έκθεση επισημαίνει ότι, παρότι οι ελλείψεις εργαζομένων είναι εκτεταμένες, συγκεντρώνονται σε σχετικά μικρό αριθμό κρατών μελών, γεγονός που, σύμφωνα με το EURES, υποδηλώνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά περιθώρια ενίσχυσης της διασυνοριακής κινητικότητας των εργαζομένων.

Η έκθεση αναφέρει ότι σε χώρες όπως η Βουλγαρία, η Ιταλία και η Ολλανδία, οι εργοδότες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κάλυψη μεγάλου εύρους θέσεων εργασίας, από ιατρούς έως συγκολλητές, ενώ το 57% των ελλείψεων χαρακτηρίζεται μέτριας ή υψηλής σοβαρότητας. Αντίθετα, σε χώρες όπως η Λετονία, η Αυστρία και η Φιλανδία καταγράφονται συχνότερα πλεονάσματα εργατικού δυναμικού, κυρίως σε διοικητικά και δημιουργικά επαγγέλματα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 98% των επαγγελμάτων που παρουσιάζουν έλλειψη προσωπικού σε τουλάχιστον ένα κράτος μέλος εμφανίζουν ταυτόχρονα πλεόνασμα σε κάποια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η έκθεση αποδίδει τη διατήρηση των ανισορροπιών σε παράγοντες όπως η περιορισμένη ενημέρωση των εργαζομένων για ευκαιρίες απασχόλησης στο εξωτερικό, οι δυσκολίες στην αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων μεταξύ κρατών μελών, τα γλωσσικά εμπόδια και οι διαφορές στις αμοιβές.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους τομείς της υγείας και της φροντίδας, όπου καταγράφονται από τις μεγαλύτερες ελλείψεις προσωπικού στην Ευρώπη, λόγω της γήρανσης του πληθυσμού και της αυξανόμενης ζήτησης για υπηρεσίες υγείας. Παράλληλα, η πράσινη μετάβαση αυξάνει τη ζήτηση για επαγγέλματα όπως ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί και τεχνίτες στεγών.

Η έκθεση προτείνει, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση της διασυνοριακής κινητικότητας μέσω απλούστευσης της αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και των διοικητικών διαδικασιών, τη βελτίωση της ποιότητας των θέσεων εργασίας, επενδύσεις στην επαγγελματική κατάρτιση και την αναβάθμιση δεξιοτήτων, καθώς και την ενεργοποίηση ανεκμετάλλευτου εργατικού δυναμικού, όπως οι γυναίκες, οι μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενοι και οι μετανάστες.

Η έκθεση βασίζεται σε διοικητικά στοιχεία των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης και άλλων εθνικών πηγών που υποβλήθηκαν από τα Εθνικά Γραφεία Συντονισμού του δικτύου EURES για το έτος 2024.

Πηγή: ΚΥΠΕ