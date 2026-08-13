Η Τουρκία σχεδιάζει νέο ενεργειακό διάδρομο από τη Σαουδική Αραβία μέσω Συρίας και Ιορδανίας

Η Τουρκία προωθεί τη δημιουργία ενός νέου περιφερειακού διαδρόμου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από τη Σαουδική Αραβία προς την Τουρκία, μέσω Ιορδανίας και Συρίας, με στόχο την ενίσχυση του ρόλου της ως ενεργειακού κόμβου στην περιοχή, όπως αναφέρεται σε τουρκικό δημοσίευμα.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Τουρκίγε, το σχέδιο προβλέπει τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας από τη Σαουδική Αραβία προς τη Συρία μέσω Ιορδανίας και στη συνέχεια προς την Τουρκία, δημιουργώντας ουσιαστικά μια νέα ενεργειακή σύνδεση μεταξύ του Περσικού Κόλπου, της Ανατολικής Μεσογείου και της Τουρκίας.

Ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, ανέφερε ότι οι εργασίες αφορούν ένα ευρείας κλίμακας δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ενταχθεί αργότερα στο σχέδιο και ο Λίβανος, λόγω των αυξημένων ενεργειακών του αναγκών.

Η Άγκυρα επιχειρεί με το σχέδιο αυτό να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της στο περιφερειακό εμπόριο ενέργειας, αξιοποιώντας παράλληλα τις υποδομές LNG, τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου, τους διεθνείς αγωγούς και τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις.

Η Τουρκία παρέχει ήδη ηλεκτρική ενέργεια σε περιοχές της βόρειας Συρίας από το 2017, ενώ στόχος της είναι η αύξηση των εξαγωγών μέσω νέων γραμμών μεταφοράς.

Ο επικεφαλής της Ember για την Τουρκία και τον Καύκασο, Ουφούκ Αλπαρσλάν, εκτίμησε ότι η Τουρκία μπορεί να εξελιχθεί όχι μόνο σε ενεργειακό κόμβο, αλλά κυρίως σε χώρα διαμετακόμισης, συνδέοντας χώρες παραγωγής ενέργειας με μεγάλες καταναλωτικές αγορές.

Παράλληλα, ο Μπαϊρακτάρ ανακοίνωσε ότι το πρώτο τρίμηνο του 2027 θα πραγματοποιηθεί ο πρώτος τουρκικός διαγωνισμός YEKA για υπεράκτια αιολικά πάρκα.

Έχουν ήδη καθοριστεί τέσσερις θαλάσσιες περιοχές: ο Κόλπος του Σαρού, η Ίμβρος, η Τένεδος και τα ανοιχτά του Αδραμυττίου.

Η προκήρυξη του διαγωνισμού αναμένεται τον Σεπτέμβριο, ενώ ο στόχος της Τουρκίας είναι έως το 2035 να διαθέτει υπεράκτια αιολική ισχύ 5.000 MW.

Πηγή: ΚΥΠΕ