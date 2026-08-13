Χαλκιδική: Ύφεση στα μέτωπα της πυρκαγιάς στη Σίβηρη - Κάηκε ο μεγαλύτερος πνεύμονας πρασίνου της περιοχής

Αισιόδοξα μηνύματα στέλνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις από το μέτωπο της μεγάλης πυρκαγιάς στη Σίβηρη Χαλκιδικής, καθώς, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, καταγράφεται ύφεση στα ενεργά μέτωπα. Ωστόσο, η φωτιά δεν έχει ακόμη τεθεί υπό πλήρη έλεγχο και οι επιχειρήσεις συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, προκειμένου να αποτραπεί η επέκτασή της προς κατοικημένες περιοχές.

Ενισχυμένες επιχειρήσεις σε ξηρά και αέρα

«Υπάρχει μια ύφεση στις εστίες της πυρκαγιάς. Υπάρχει τεράστια κινητοποίηση από όλη την Κεντρική Μακεδονία και τα εναέρια μέσα επιχειρούν διαρκώς», δήλωσε στο protothema.gr ο διευθυντής Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, βασικός στόχος είναι να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες ώστε τα επίγεια τμήματα της Πυροσβεστικής, με τη συνδρομή μηχανημάτων έργου, να προχωρήσουν στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών και να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς.

Παρά τη βελτιωμένη εικόνα, οι δυνάμεις πυρόσβεσης παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη, καθώς ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων εξακολουθεί να είναι αυξημένος.

Σοβαρές ζημιές σε κρίσιμες υποδομές

Η πυρκαγιά έχει ήδη αφήσει πίσω της σημαντικές καταστροφές. Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, Γιάννης Κουφίδης, ανέφερε ότι έχουν πληγεί σοβαρά βασικές υποδομές της περιοχής, μεταξύ των οποίων ο βιολογικός καθαρισμός και το ανοιχτό θέατρο της Σίβηρης.

Όπως σημείωσε, ο βιολογικός καθαρισμός έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές, με το μεγαλύτερο μέρος των εγκαταστάσεων να έχει καεί. «Μπορεί, και το πιο πιθανό είναι, να έχει καταστραφεί ολοσχερώς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στο θέατρο της Σίβηρης, από όπου πέρασε η φωτιά προκαλώντας σημαντικές καταστροφές.

Άγνωστο ακόμη το μέγεθος των απωλειών

Οι αρχές δεν έχουν προς το παρόν σαφή εικόνα για τον συνολικό αριθμό των κατοικιών που έχουν πληγεί ή καταστραφεί, καθώς η πυρκαγιά παραμένει ενεργή και η καταγραφή των ζημιών δεν έχει ολοκληρωθεί.

«Τίποτα ακόμα δεν μπορούμε να πούμε με ασφάλεια, γιατί πολύ απλά ακόμα καίγονται», τόνισε ο κ. Κουφίδης, περιγράφοντας τη δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή.

Προτεραιότητα των αρχών εξακολουθεί να είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η αντιμετώπιση των ενεργών μετώπων.

Κρίσιμο το μέτωπο προς την Ελάνη

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η πιθανότητα η φωτιά να κινηθεί προς την Ελάνη, στη δυτική-βορειοδυτική πλευρά της χερσονήσου της Κασσάνδρας.

Ο αντιπεριφερειάρχης χαρακτήρισε την κατάσταση εξαιρετικά κρίσιμη, υπογραμμίζοντας ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για να αναχαιτίσουν την πορεία της πυρκαγιάς πριν αυτή απειλήσει νέες κατοικημένες περιοχές.

Ένα πολύτιμο δασικό οικοσύστημα σε κίνδυνο

Η φωτιά μαίνεται σε ένα από τα σημαντικότερα δασικά οικοσυστήματα της Κασσάνδρας. Το δάσος της Σίβηρης, με την πυκνή μεσογειακή βλάστηση και τα μεγάλα πεύκα, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πνεύμονες πρασίνου της Χαλκιδικής.

Στο πέρασμά της, η πυρκαγιά έχει προκαλέσει ζημιές σε παραθεριστικές κατοικίες και κρίσιμες υποδομές, ενώ εκατοντάδες κάτοικοι και παραθεριστές απομακρύνθηκαν προληπτικά από τη Σίβηρη και τη Φούρκα, κυρίως μέσω θαλάσσης.

Οι μνήμες από τις καταστροφικές φωτιές του 2006

Η καταστροφή προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία, καθώς το συγκεκριμένο δάσος είχε διασωθεί από τις μεγάλες πυρκαγιές του 2006, οι οποίες αποτέφρωσαν περίπου 77.000 στρέμματα στη νότια Κασσάνδρα.

Οι περιοχές που είχαν παραμείνει ανέπαφες λειτούργησαν τα επόμενα χρόνια ως καταφύγια άγριας ζωής και πυρήνες φυσικής αναγέννησης του οικοσυστήματος. Η σημερινή πυρκαγιά απειλεί ένα σημαντικό τμήμα αυτού του φυσικού κεφαλαίου.

Περιβαλλοντική, τουριστική και πολιτιστική σημασία

Η αξία της περιοχής δεν περιορίζεται μόνο στο φυσικό της περιβάλλον. Στην καρδιά του δάσους βρίσκεται το αμφιθέατρο της Σίβηρης, όπου από το 1993 φιλοξενείται το Φεστιβάλ Κασσάνδρας, ένας θεσμός που προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες κάθε καλοκαίρι.

Η πιθανή καταστροφή των εγκαταστάσεων προσθέτει μια σημαντική πολιτιστική διάσταση στις συνέπειες της πυρκαγιάς.

Σε επιφυλακή για τις επόμενες ώρες

Παρά τη σχετική ύφεση που καταγράφεται στα ενεργά μέτωπα, οι αρχές παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Το μέγεθος της πυρκαγιάς, οι ζημιές που έχουν ήδη προκληθεί και η οικολογική αξία της περιοχής καθιστούν ιδιαίτερα κρίσιμη τη μάχη των επόμενων ωρών, με στόχο την πλήρη οριοθέτηση και κατάσβεση της φωτιάς.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΚΥΠΕ, protothema.gr.