Εντοπισμός 39 αδήλωτων εργαζομένων μισθωτών τον Απρίλιο από Υπηρεσία Επιθεωρήσεων

Στον εντοπισμό 39 αδήλωτων εργαζομένων μισθωτών κατά τον μήνα Απρίλιο προέβη η Υπηρεσία Επιθεωρήσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά τον μήνα Απρίλιο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας, έγινε έλεγχος σε 156 υποστατικά (147 εργοδότες και 9 αυτοτελώς εργαζόμενοι), με το σύνολο των εργαζομένων να περιλαμβάνει 434 άντρες, εκ των οποίων οι 142 ήταν Ελληνοκύπριοι, οι 110 Κοινοτικοί, οι 4 Τουρκοκύπριοι και οι 178 Αλλοδαποί Τρίτων Χωρών.

Όπως σημειώνεται, κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν 39 αδήλωτοι εργαζόμενοι μισθωτοί, εκδόθηκαν 16 πράξεις επιβολής προστίμου ύψους €88.200. Σκοπός της εκστρατείας ήταν η ευαισθητοποίηση όλων των απασχολούμενων στις εν λόγω οικονομικές δραστηριότητες, σε ό,τι αφορά τις συνέπειες από την αδήλωτη εργασία και τη μη συμμόρφωση με τις πρόνοιες της σχετικής Νομοθεσίας.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής Νομοθεσίας, σε περίπτωση εντοπισμού αδήλωτου ατόμου στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εκδίδεται διοικητικό πρόστιμο ύψους €1000 για κάθε μισθωτό, αναφορικά με τον μήνα που διαπιστώθηκε η παράβαση, αυξανόμενο κατά €500 επί 6 μήνες.

Συμπληρώνεται ότι σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης της αδήλωτης εργασίας για δεύτερη φορά εντός 2 ετών, το ποσό των €1000 αυξάνεται στις €2000 και έπειτα από την τρίτη φορά και άνω, στις €3000 ο τρέχων μήνας εκτός αν αποδειχθεί από την πλευρά του εργοδότη ότι η περίοδος παραβίασης ήταν μικρότερη, ενώ σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι η περίοδος παραβίασης ήταν μεγαλύτερη, το πρόστιμο πολλαπλασιάζεται επί τους πραγματικούς μήνες.

Υπενθυμίζεται ότι στην παγκύπρια τηλεφωνική γραμμή 77778577 γίνονται δεκτές ανώνυμες/επώνυμες καταγγελίες/πληροφορίες σε σχέση με αδήλωτη εργασία ή παραβίαση των όρων εργοδότησης, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ