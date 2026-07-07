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Αναστολή του black out μετά το ραντεβού στο Προεδρικό – Ανανεώθηκε η συνάντηση με τις συντεχνίες για τις 22 Ιουλίου
| Κύπρος

Αναστολή του black out μετά το ραντεβού στο Προεδρικό – Ανανεώθηκε η συνάντηση με τις συντεχνίες για τις 22 Ιουλίου

ΡΑΦΑΕΛΛΑ ΣΠΑΝΟΥ

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«Δεν έχουν λυθεί όλα» προειδοποιούν οι συντεχνίες – Στο τραπέζι το κόστος της ενέργειας και ο κίνδυνος για την επάρκεια ρεύματος.

Αναστέλλονται τα απεργιακά μέτρα που είχαν εξαγγείλει για την Πέμπτη 9 Ιουλίου οι τέσσερις συντεχνίες της ΑΗΚ, μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης στο Προεδρικό με τον υπουργό Ενέργειας Μιχάλη Δαμιανού, την υφυπουργό παρά τω Προέδρω Ειρήνη Πική και τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΗΚ, Γιώργο Πέτρου.

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Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο πρόεδρος της ΕΠΟΠΑΗ, Κυριάκος Ταφούνας, οι συντεχνίες ανέπτυξαν τα ζητήματα που τις απασχολούν και συμφωνήθηκε να δοθεί περιθώριο 15 ημερών για περαιτέρω διαβουλεύσεις με τα αρμόδια υπουργεία.

Οι δύο πλευρές θα συναντηθούν εκ νέου στις 22 Ιουλίου, οπότε και οι συντεχνίες θα αποφασίσουν, ανάλογα με την έκβαση των συζητήσεων, τα επόμενα βήματά τους.

«Δεν έχουν λυθεί όλα», διευκρίνισε στον «Π» ο Δημήτρης Κωνσταντίνου, Γραμματέας της ΣΗΔΗΚΕΚ - ΑΗΚ, χαρακτήρισε όμως την συνάντηση «εποικοδομητική», αφού η κυρία Πική και ο κ. Δαμιανού ανέλαβαν την πρωτοβουλία να έρθουν σε επαφή με όλους τους αρμόδιους φορείς για τα θέματα που έθεσαν ενώπιον τους οι συντεχνίες.

Παράλληλα ο κ. Κωνσταντίνου τόνισε πως στόχος τους είναι «να μπορεί ο Κύπριος καταναλωτής να απολαμβάνει φθηνή ενέργεια», ενώ προειδοποίησε ότι η Κύπρος θα έρθει αντιμέτωπη με σοβαρά προβλήματα επάρκειας αν δεν ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα από τους αρμόδιους. «Χρειάζεται πολιτική βούληση», είπε.

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