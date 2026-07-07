Πτώση κατέγραψε την Τρίτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 312,27 μονάδες, σημειώνοντας ζημιές της τάξης του 0,21%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €10.619,52.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 183,72 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη ζημιές σε ποσοστό 0,21%.

Όσον αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, ζημιές κατέγραψε μόνο η Κύρια Αγορά σε ποσοστό 0,34%.

Αντίθετα, κέρδη παρουσίασε ο δείκτης της Εναλλακτικής Αγοράς σε ποσοστό 0,08%, ενώ οι δείκτες των Επενδυτικών Εταιρειών και των Ξενοδοχείων δεν παρουσίασαν μεταβολή.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ με €74.547,92 (τιμή κλεισίματος €9,96 – άνοδος 1,07%), της Logicom με €49.207,50 (τιμή κλεισίματος €3,24 – πτώση 2,41%), της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με €21.187,50 (τιμή κλεισίματος €5,30 – άνοδος 0,95%) της Τράπεζας Κύπρου με €17.555,71 (τιμή κλεισίματος €9,91 – πτώση 0,85%) και της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με €8.769,22 (τιμή κλεισίματος €1,33 – άνοδος 0,38%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 7 κινήθηκαν ανοδικά, 8 καθοδικά, ενώ 5 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 133.

Πηγή: ΚΥΠΕ