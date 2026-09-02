ΕΟΑ Λάρνακας: Πρωτιές στη διεκπεραίωση αδειών

Διπλή παγκύπρια πρωτιά καταγράφει ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λάρνακας στον τομέα της αδειοδότησης, ανακοινώνοντας τον Ιούλιο του 2026 τον υψηλότερο ρυθμό διεκπεραίωσης τόσο στις πολεοδομικές, όσο και στις οικοδομικές άδειες κατηγορίας Ι. Συγκεκριμένα, κατά τον Ιούλιο ολοκληρώθηκαν 267 πολεοδομικές άδειες έναντι 256 που υποβλήθηκαν, με τον ρυθμό διεκπεραίωσης να ανέρχεται στο 104%, την υψηλότερη επίδοση μεταξύ των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης παγκυπρίως. Ακόμα πιο υψηλή είναι η επίδοση διεκπεραίωσης στις οικοδομικές άδειες Κατηγορίας Ι, όπου ολοκληρώθηκαν 420 άδειες, έναντι 339 νέων αιτήσεων, με τον ρυθμό διεκπεραίωσης να φτάνει το 124%, επίσης τον υψηλότερο παγκύπρια. Ο ΕΟΑ Λάρνακας γνωστοποιεί ότι είναι θετική και η εικόνα στις πολεοδομικές άδειες κατηγορίας ΙΙ, όπου ολοκληρώθηκαν 142 άδειες έναντι 133 νέων αιτήσεων, με τον ρυθμό διεκπεραίωσης να πλησιάζει το 107%. Στις οικοδομικές άδειες κατηγορίας ΙΙ ολοκληρώθηκαν 114 άδειες έναντι 138 που υποβλήθηκαν, με τον αντίστοιχο ρυθμό διεκπεραίωσης να διαμορφώνεται στο 83%. Σύμφωνα πάντα με τον ΕΟΑ Λάρνακας, το γεγονός ότι στις τρεις από τις τέσσερις επιμέρους κατηγορίες ο αριθμός των υποθέσεων που διεκπεραιώθηκαν ήταν μεγαλύτερος από τον αριθμό των νέων αιτήσεων, αποτελεί ουσιαστική ένδειξη της αυξημένης παραγωγικότητας του Οργανισμού και της προσπάθειας για αποτελεσματικότερη διαχείριση του όγκου εργασίας. «Η διπλή παγκύπρια πρωτιά στην κατηγορία Ι αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς αφορά μεγάλο μέρος της καθημερινής δραστηριότητας στον τομέα της αδειοδότησης και μεταφράζεται σε ταχύτερη εξυπηρέτηση πολιτών, μελετητών και επαγγελματιών. Για τον ΕΟΑ Λάρνακας, η βελτίωση των επιδόσεων δεν αποτελεί αυτοσκοπό. Στόχος είναι οι καλύτεροι αριθμοί να μεταφράζονται σε λιγότερη αναμονή, μεγαλύτερη ταχύτητα και καλύτερη εξυπηρέτηση. Η προσπάθεια που καταβάλλεται από τη διεύθυνση αδειοδότησης και το προσωπικό του Οργανισμού είναι συνεχής και επικεντρώνεται στην περαιτέρω επιτάχυνση της εξέτασης των αιτήσεων, στην αντιμετώπιση των εκκρεμοτήτων και στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού συστήματος αδειοδότησης», υπογραμμίζει η ανακοίνωση.

Αγορά ακινήτων

Σε μια άλλη εξέλιξη, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του Δείκτη Αξιών Ακινήτων «RICS Cyprus Property Price Index with KPMG in Cyprus για το δεύτερο τρίμηνο του 2026», η Λάρνακα ανεβάζει ρυθμούς στην αγορά ακινήτων και στη ζήτηση παραθεριστικών κατοικιών και διαμερισμάτων. Σύμφωνα, λοιπόν, με τα επίσημα αποτελέσματα που είδαν το φως της δημοσιότητας, τα διαμερίσματα κατέγραψαν τη δεύτερη τριμηνία του 2026 την ισχυρότερη συνολική απόδοση στη Λάρνακα, με θετικό πρόσημο να σημειώνεται και στις υπόλοιπες επαρχίες. Ευρεία ανάπτυξη παρουσίασαν και οι κατοικίες, με τη Λάρνακα και την Πάφο να ηγούνται της αγοράς, ενώ στην ελεύθερη Αμμόχωστο καταγράφηκε οριακή αύξηση. Τα γραφεία κατέγραψαν, επίσης, τη μεγαλύτερη αύξηση στη Λάρνακα, ακολουθούμενα από μέτριες αυξήσεις σε Λεμεσό και Πάφο. Η Λευκωσία κατέγραψε οριακή άνοδο στις αξίες των γραφείων, ενώ δεν υπήρξε οποιαδήποτε μεταβολή στην ελεύθερη Αμμόχωστο. Εξάλλου, ισχυρή ανάπτυξη παρουσίασαν και οι αποθήκες, ιδιαίτερα στη Λάρνακα, ακολουθούμενη από την Πάφο. Τη δεύτερη τριμηνία του 2026 καταγράφηκε στη Λάρνακα η ισχυρότερη τριμηνιαία αύξηση τιμών στα παραθεριστικά διαμερίσματα (3,85%) και στις παραθεριστικές κατοικίες (3,10%). Αντίθετα, η ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου παρουσίασε τη χαμηλότερη αύξηση όσον αφορά τα παραθεριστικά διαμερίσματα (0,63%).