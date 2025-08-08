Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Θετικότερο κλίμα στη ξενοδοχειακή βιομηχανία, λέει στο ΚΥΠΕ ο ΓΓ ΟΥΞΕΚΑ-ΣΕΚ

Θετικότερο κλίμα φαίνεται να επικρατεί στην ξενοδοχειακή βιομηχανία, σύμφωνα με όσα είπε στο ΚΥΠΕ, την Παρασκευή, ο Γενικός Γραμματέας της ΟΥΞΕΚΑ-ΣΕΚ, Μιχάλης Φράγκου.

Παρόλο που διευκρίνισε ότι η απόφαση για απεργιακά μέτρα παραμένει σε ισχύ, οι συντεχνίες έχουν συμφωνήσει με ακόμα έναν από τους ομίλους με τους οποίους υπήρχαν διαφορές, ενώ βρίσκονται σε μεσολάβηση με ακόμα έναν.

Ο κ. Φράγκου είπε ότι οι συντεχνίες συνομιλούν και με τους εναπομείνοντες δύο ομίλους, σημειώνοντας ότι επικρατεί "θετικό κλίμα" στις συζητήσεις και επεσήμανε ότι μέχρι τη Δευτέρα αναμένεται να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα.

Πηγή: ΚΥΠΕ

