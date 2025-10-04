Ο διχασμός της Χαμάς μπορεί να τορπιλίσει την ειρήνη - Οι πολιτικοί λένε «ναι» στον αφοπλισμό, αλλά η ένοπλη πτέρυγα αντιδρά

Παρά τη δήλωση αποδοχής του ειρηνευτικού σχεδίου Τραμπ από τη Χαμάς, νέα ισραηλινά πλήγματα σημειώθηκαν στη Γάζα, με έξι νεκρούς, ενισχύοντας το κλίμα αβεβαιότητας γύρω από την εφαρμογή της συμφωνίας.

Εσωτερικές διαιρέσεις στη Χαμάς για το σχέδιο Τραμπ

Η ανακοίνωση της Χαμάς ότι αποδέχεται το ειρηνευτικό σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έκρυβε μια βαθιά εσωτερική ρήξη. Η πολιτική ηγεσία της οργάνωσης, κυρίως εγκατεστημένη στο Κατάρ, φέρεται θετική, ενώ ο στρατιωτικός βραχίονας στη Γάζα αντιδρά – κυρίως στο αίτημα για πλήρη αφοπλισμό.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο ανώτερος διαπραγματευτής Χαλίλ αλ-Χάγια, υποστηρίζει το σχέδιο με επιφυλάξεις, όμως η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς, υπό την ηγεσία του Εζεντίν αλ-Χαντάντ, προβάλλει ενστάσεις. Ορισμένοι διοικητές εντός Γάζας εκφράζουν ανησυχίες για την αντίδραση των μαχητών, οι οποίοι θεωρούν την αποδοχή του σχεδίου ως "παράδοση".

Οι όροι του σχεδίου και οι διαφορετικές προσεγγίσεις

Το αμερικανικό σχέδιο προβλέπει πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και την απελευθέρωση 48 Ισραηλινών ομήρων μέσα σε 72 ώρες. Παρότι η Χαμάς δήλωσε θετική, αξιώνει επιπλέον διαπραγματεύσεις και προτείνει να διατηρήσει ελαφρύ αμυντικό οπλισμό. Παράλληλα, ζητεί σαφές χρονοδιάγραμμα για αποχώρηση του Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Πρόεδρος Τραμπ εξέφρασε την πίστη του ότι η Χαμάς «είναι έτοιμη για διαρκή ΕΙΡΗΝΗ», καλώντας το Ισραήλ να σταματήσει άμεσα τους βομβαρδισμούς ώστε να δημιουργηθεί το κατάλληλο περιβάλλον για την απελευθέρωση των ομήρων.

Νέα ισραηλινά πλήγματα παρά την προετοιμασία εφαρμογής

Παρά τις δηλώσεις περί προόδου, το Ισραήλ επανήλθε με νέα πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, λίγες μόλις ώρες μετά το κάλεσμα Τραμπ για παύση των βομβαρδισμών. Τοπικές αρχές ανακοίνωσαν έξι νεκρούς: τέσσερις από χτύπημα σε κατοικία στην πόλη της Γάζας και δύο ακόμη στη Χαν Γιούνις, στον νότο.

Το γραφείο του Πρωθυπουργού Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι η ισραηλινή κυβέρνηση προετοιμάζεται για «άμεση εφαρμογή» της πρώτης φάσης του σχεδίου Τραμπ, επικεντρωμένη στην απελευθέρωση των ομήρων. Παράλληλα, ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως η πολιτική ηγεσία έχει δώσει εντολές στον στρατό για μείωση των επιθετικών επιχειρήσεων στη Γάζα.

Αβέβαιο μέλλον και σκιές στην εφαρμογή της συμφωνίας

Η εσωτερική διάσπαση εντός της Χαμάς, σε συνδυασμό με τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων από την πλευρά του Ισραήλ, καθιστούν αβέβαιη την άμεση εφαρμογή του σχεδίου Τραμπ. Η έλλειψη εμπιστοσύνης, η ασάφεια στη γλώσσα της συμφωνίας και οι τεχνικές δυσκολίες στην υλοποίηση προκαλούν ερωτήματα για το κατά πόσο οι δύο πλευρές είναι πραγματικά έτοιμες για μια διαρκή εκεχειρία — ή αν πρόκειται για ακόμη έναν διπλωματικό ελιγμό σε έναν παρατεταμένο πόλεμο.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ / cnn.gr