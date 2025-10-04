Qatargate: Καϊλή και Τζόρτζι κάνουν μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

«Είμαι πολύ περήφανη που βρίσκομαι στην Ιταλία, όπου αισθάνομαι σαν στο σπίτι μου», δήλωσε η Καϊλή.

Σχεδόν τρία χρόνια μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου Qatargate στις Βρυξέλλες, η πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Εύα Καϊλή και ο σύζυγός της Φραντσέσκο Τζόρτζι σύμφωνα με δημοσίευμα της ιταλικής Corriere della Sera κατέθεσαν μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση κατά του πρώην ευρωβουλευτή Αντόνιο Παντσέρι.

«Η πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Εύα Καϊλή και ο σύζυγός της Φραντσέσκο Τζόρτζι πέρασαν στην αντεπίθεση και κατέθεσαν στο Μιλάνο μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση κατά του Αντόνιο Παντσέρι, πρώην συνδικαλιστή της CGIL (Ιταλική Γενική Συνομοσπονδία Εργασίας) και πρώην ευρωβουλευτή, οι δηλώσεις του οποίου ως “μετανιωμένος” περιλαμβάνονται στα πρακτικά της βελγικής έρευνας», αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα.

«Οι Καϊλή και Τζόρτζι πήγαν στο γραφείο του εισαγγελέα του Μιλάνου, Μαρτσέλο Βιόλα, για να καταθέσουν μαζί με τον αναπληρωτή Εουτζένιο Φούσκο, επικεφαλής της έρευνας που συντονίζει ο ίδιος ο Βιόλα, για το περιεχόμενο της μήνυσης που συνέταξαν με τον δικηγόρο Ντομένικο Αγιέλο. “Από το παρελθόν κρατώ τα καλά πράγματα που συνέβησαν και είμαι πολύ χαρούμενη, λοιπόν, που συνάντησα τον δικηγόρο Αγιέλο και τον ευχαριστώ. Είμαι πολύ περήφανη που βρίσκομαι στην Ιταλία, όπου αισθάνομαι σαν στο σπίτι μου”, δήλωσε η Καϊλή αφού κατέθεσε για πάνω από τρεις ώρες μαζί με τον Τζόρτζι», προσθέτει το δημοσίευμα.

Πηγή: ertnews.gr

Tags

ΙΤΑΛΙΑΚΑΤΑΡΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣΕΛΛΑΔΑΣΚΑΝΔΑΛΟ

