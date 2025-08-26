Στρατηγικό brand Παραλιμνίου-Δερύνειας

Μελέτη για τη διαμόρφωση στρατηγικού brand του Δήμου Παραλιμνίου-Δερύνειας ως ενιαίου προορισμού ανέθεσε η δημοτική Αρχή. Η στρατηγική αυτή στοχεύει στη δημιουργία μιας ενιαίας ταυτότητας (place brand identity) και αφήγησης (brand narrative), με απώτερο στόχο την ενίσχυση της φήμης, της αναγνωρισιμότητας και της διαφοροποίησης της περιοχής στον παγκόσμιο ανταγωνισμό προορισμών. Για τον σκοπό αυτόν ο δήμαρχος Παραλιμνίου-Δερύνειας, Γιώργος Νικολέττος, είχε πρόσφατα συνάντηση με τον διεθνούς φήμης brand strategist Peter Economides, ο οποίος έχει μια μακρά πορεία στη διενέργεια παρόμοιων μελετών στη Νέα Υόρκη, το Μεξικό και στην Αθήνα.

Σύμφωνα με τον Δήμο Παραλιμνίου-Δερύνειας, ο Peter Economides υπήρξε κορυφαίο στέλεχος της McCann Erickson και της global team της Apple, όπου συνεργάστηκε με τον Steve Jobs για το εμβληματικό repositioning «Think Different». Μέσα από την εταιρεία του, Felix BNI, έχει αναλάβει στρατηγικά projects σε όλο τον κόσμο και ειδικεύεται στο place branding και έχει διαμορφώσει στρατηγικές για χώρες, πόλεις και επιχειρήσεις, από το Μεξικό μέχρι την Κύπρο.

Το έργο του εστιάζει στη σύνδεση brand, πολιτισμού και συλλογικής ταυτότητας, με στόχο την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας και της φήμης. Ο κ. Νικολέττος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την έναρξη της διαδικασίας υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου Παραλιμνίου-Δερύνειας, σημειώνοντας ότι το εγχείρημα αυτό θα αποτελέσει το θεμέλιο για την ανάδειξη μιας ενιαίας, αυθεντικής και ανταγωνιστικής ταυτότητας του δήμου σε διεθνές επίπεδο. Ευχαρίστησε, παράλληλα, τις δεκάδες ιδιωτικές εταιρείες που με τη χορηγία τους στηρίζουν το στρατηγικό αυτό εγχείρημα, προσθέτοντας ότι η συνεισφορά τους δεν είναι μόνο οικονομική αλλά κυρίως στρατηγική, καθότι καταδεικνύει τη συλλογική βούληση του επιχειρηματικού κόσμου να συμβάλει ενεργά στη διαμόρφωση της μελλοντικής εικόνας και αφήγησης του δήμου.

Εγκαταστάθηκαν οι οθόνες

Σε μια άλλη εξέλιξη, ο Δήμος Παραλιμνίου-Δερύνειας, σε συνεργασία με την εταιρεία Saresi LTD, εγκατέστησε κι έθεσε σε πλήρη λειτουργία τις πρώτες διαδραστικές οθόνες αφής του Smart City Guide, προσφέροντας σε κατοίκους και επισκέπτες άμεση πρόσβαση σε χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν παραλίες, μουσεία, εστιατόρια, ξενοδοχεία, εκδηλώσεις και πλήθος άλλων δραστηριοτήτων.

Ήδη, τέτοιες οθόνες λειτουργούν στο κέντρο του Παραλιμνίου, στον παραλιακό πεζόδρομο του Πρωταρά, στην Πλατεία Λεύκολλα και στη λεωφόρο Κένεντι, στην περιοχή Κάππαρη. Πρόκειται για υποδομές τελευταίας τεχνολογίας, οι οποίες βοηθούν κυρίως τους ξένους περιηγητές να γνωρίσουν καλύτερα την περιοχή, προσφέροντας ταυτόχρονα στις τοπικές επιχειρήσεις ένα νέο, απόλυτα σύγχρονο και καινοτόμο κανάλι προβολής, που θεωρείται το πιο εξελιγμένο στην τοπική αγορά.