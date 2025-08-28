Κάνουν θραύση οι «έξυπνες συσκευές» σε Κύπρο και ΕΕ

Το 2024, το 70,9% των πολιτών στην ΕΕ χρησιμοποίησε συσκευές συνδεδεμένες στο διαδίκτυο, γνωστές και ως «έξυπνες» συσκευές.

Το υψηλότερο ποσοστό χρηστών συσκευών συνδεδεμένων στο διαδίκτυο στην ΕΕ καταγράφηκε στην Ολλανδία (94,8%), ακολουθούμενη από την Ιρλανδία (90,6%) και τη Δανία (87,0%). Στην Κύπρο το ποσοστό είναι 76,87%

Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Πολωνία (46,1%), τη Βουλγαρία (50,8%) και τη Ρουμανία (56,6%).

Μεταξύ των διαφόρων τύπων συσκευών συνδεδεμένων στο διαδίκτυο, οι τηλεοράσεις συνδεδεμένες στο διαδίκτυο ήταν μακράν οι πιο χρησιμοποιούμενες συσκευές το 2024, όπως αναφέρθηκε από το 57,9% των ατόμων. Ακολουθούσαν οι έξυπνες φορητές συσκευές, όπως τα smartwatches και οι συσκευές fitness trackers (29,9%).

Το ένα πέμπτο των ατόμων ανέφερε ότι χρησιμοποιεί κονσόλες παιχνιδιών (19,5%) και οικιακά συστήματα ήχου συνδεδεμένα στο διαδίκτυο (19,3%). Επιπλέον, το 16,0% των ατόμων ανέφερε ότι χρησιμοποιεί έναν εικονικό βοηθό με τη μορφή έξυπνου ηχείου.