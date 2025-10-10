Έμφαση σε συνεργασίες και συμπράξεις στο Επιχειρηματικό Φόρουμ Κύπρου-Ελλάδας στην Αθήνα

Στη δημιουργία συνεργασιών, συμπράξεων και κοινοπραξιών μεταξύ επιχειρήσεων της Κύπρου και της Ελλάδας, προκειμένου αφενός να ενισχύσουν τις δικές τους οικονομίες και αφετέρου να διεισδύσουν σε γειτονικές αγορές, επικεντρώθηκαν οι εργασίες του Επιχειρηματικού και Επενδυτικού Φόρουμ Κύπρου-Ελλάδας που πραγματοποιήθηκε χθες στην Αθήνα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των διοργανωτών, μιλώντας στο Επιχειρηματικό Φόρουμ τόσο ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Γιώργος Παπαναστασίου, όσο και ο Υφυπουργός Ανάπτυξης της Ελλάδας, Σταύρος Καλαφάτης, έστειλαν το μήνυμα ότι οι επιχειρήσεις των δύο χωρών έχουν τις δυνατότητες, τις υποδομές και τη διάθεση για να ενδυναμώσουν τη συνεργασία τους, ενισχύοντας έτσι τις προοπτικές των δύο οικονομιών.

Προστίθεται ότι επικεντρώνοντας τις ομιλίες τους στη θεματογραφία του Φόρουμ, ανέφεραν ότι οι επενδύσεις, η τεχνολογία, η καινοτομία και η γυναικεία επιχειρηματικότητα είναι τομείς στους οποίους υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας.

Συμπληρώνεται ότι από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών και Πρόεδρος του Enterprise Greece, Δημήτρης Σκάλκος τόνισε ότι τα οικονομικά δεδομένα των δύο οικονομιών είναι σήμερα πολύ καλά και αυτό υποβοηθά τις προσπάθειες των επιχειρήσεων για να επιδιώξουν συνεργασίες με στόχο την εξωστρέφεια σε ξένες αγορές.

Επιπλέον, σε χαιρετισμό της η Πρώτη Κυρία της Κύπρου, Φιλίππα Καρσερά Χριστοδουλίδη, που ανέγνωσε η Πρόξενος της Κύπρου στην Αθήνα, Χριστίνα Κωνσταντούρη ανέφερε ότι επιχειρηματική συνεργασία των δύο χωρών είναι σήμερα απαραίτητη, γιατί η οικονομία εκτός από προκλήσεις χαρακτηρίζεται και από νέες ευκαιρίες.

Στο καλωσόρισμα του ο Πρόεδρος του Επιχειρηματικού Συνδέσμου Κύπρου-Ελλάδας και Διευθύνων Σύμβουλος της διοργανώτριας εταιρείας FMW Financial Media Way, Ιωσήφ Ιωσήφ, είπε ότι οι επιχειρήσεις των δύο χωρών στους τομείς των επενδύσεων, της τεχνολογίας και της καινοτομίας διαθέτουν συγκριτικά πλεονεκτήματα τα οποία οφείλουμε να αξιοποιήσουμε.

Όπως χαρακτηριστικά, τόνισε, σήμερα βρισκόμαστε ενώπιον ενός στοιχήματος, που αφορά το κατά πόσο οι δύο χώρες θα καταφέρουν να συμπλεύσουν στο μεγάλο ταξίδι του οικονομικού μέλλοντος, που εγγυάται την πρόοδο και την ανάπτυξη ή θα παραμείνουν προσκολλημένες η κάθε μια στον μικρόκοσμο της.

Άλλοι ομιλητές στο Φόρουμ ήταν ο Πρέσβης της Κύπρου στην Ελλάδα, Σταύρος Αυγουστίδης, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ, Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης, η Πρόεδρος του Οργανισμού Γυναικών Επιχειρηματιών Επαγγελματιών BPW, Άννα Παπαντωνίου, η Πρόεδρος του Πανελλαδικού ΔΣ της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας (ΕΓΕ), Δέσποινα Λογιάδου, και ο Διευθυντής του ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ Χαράλαμπος Αράχωβας.

Συμπληρώνεται ότι στο κυρίως μέρος του Φόρουμ πραγματοποιήθηκαν τρία panel discussions με έγκριτους ομιλητές.

Στο πρώτο κατά σειρά με θέμα τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες Κύπρου-Ελλάδας συμμετείχαν η Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Invest Cyprus, Λία Ριρή, η Επικεφαλής Διεθνούς Τραπεζικής της Eurobank Limited σε Λευκωσία και Λάρνακα, Ελπινίκη Φραντζή, ο Αντιπρύτανης Οικονομικών και Ανάπτυξης του ΕΚΠΑ και Καθηγητής Χρηματοοικονομικής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, Aριστείδης Σάμιτας, η εκπρόσωπος του Τμήματος Στρατηγικής Διεθνών Σχέσεων και Επικοινωνίας Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, Έλενα Καρκώτη, η Πρόεδρος CIFA Κύπρου, Μαρία Παναγιώτου, και ο Γενικός Διευθυντής Συνδέσμου Εταιρειών Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών (CYFA), Χριστόφορος Ιωάννου.

Στη συζήτηση με θέμα νέα τεχνολογία, καινοτομία και επιχειρείν συμμετείχαν ο Καθηγητής Χρηματοοικονομικής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, Δημήτρης Καινούργιος, - Μέλος Συμβουλίου Διοίκησης ΕΚΠΑ, η Πρόεδρος Συνδέσμου Κυπρίων Επαγγελματιών Ελλάδας και Διευθύνουσα Σύμβουλος της TOTOTHEO Global, Δέσποινα Παναγιώτου Θεοδοσίου, η Πρόεδρος Συμβουλίου Πανεπιστημίου Frederick, Νατάσσα Φρειδερίκου, ο εκπρόσωπος της GMM Global Money Managers Ltd, Ηλίας Γεωργουλέας, και η τέως υποψήφια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Νάντια Σταυροπούλου.

Τέλος, στη συζήτηση startup εταιρείες και ανάπτυξη συμμετείχαν η Διευθύντρια Ανάπτυξης της Bohopo, Μαρία Γεωργίου, η Διευθύνουσα Σύμβουλος και Ιδρύτρια της Enalian Consulting, Μιχαέλλα Πηλλακούρη, η Ιδρύτρια και Διευθύντρια Perha Group, Μαριάννα Χατζηαντωνίου, και ο Επικεφαλής Ανάπτυξης Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Εθνικής Τράπεζας, Σπύρος Αρσένης.

Σημειώνεται ότι η εκδήλωση ήταν υπό την αιγίδα της Πρώτης Κυρίας της Κύπρου Φιλίππας Καρσερά Χριστοδουλίδη, οργανώθηκε από το ΚΕΒΕ, το Invest Cyprus και το Enterprise Greece και είχε την υποστήριξη της Πρεσβείας της Κύπρου στην Αθήνα, της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας (ΕΓΕ), της Κυπριακής Ομοσπονδίας Γυναικών Επιχειρηματιών Επαγγελματιών BPW CYPRUS, και της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ).

Χορηγοί ήταν η Helleniq Energy, ο ΑΔΜΗΕ, υποστηρικτές οι οργανισμοί και εταιρείες Eurobank, Τράπεζα Κύπρου, Σκλαβενίτης, ΕΥ, Global Money Managers, CYFA και η Enalian Consulting και Χορηγοί επικοινωνίας το ΑΠΕ – ΜΠΕ και η οικονομική ιστοσελίδα nomisma.com.cy, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ