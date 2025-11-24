Ο δημιουργός του Angry Birds χτυπάει καμπανάκι στην ΕΕ για πρόοδο στην τεχνολογία και επιφυλακή απέναντι στην Ρωσία

Της Μαρίας Κουζινοπούλου

Δεκαοκτώ χρόνια μετά την πρώτη διοργάνωση του παγκοσμίου φήμης φεστιβάλ για την τεχνολογία και την καινοτομία Slush που διεξάγεται κάθε χρόνο στο Ελσίνκι της Φινλανδίας και ενώ πλέον η επίδρασή του στο φινλανδικό και ευρωπαϊκό οικοσύστημα καινοτομίας είναι τεράστια, ο ιδρυτής του, Πίτερ Βέστερμπακα, δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ την ικανοποίησή του για την επιτυχία της διοργάνωσης, ωστόσο σπεύδει να συμπληρώσει: «Δεν μπορούμε να επαναπαυτούμε στις δάφνες μας. Είναι πάντα επικίνδυνο αν αρχίσεις να σκέφτεσαι ότι έχεις πετύχει τους στόχους σου».

Συναντήσαμε τον Πίτερ Βέστερμπακα στους διαδρόμους του Slush. Φορώντας πάντα ένα χαρακτηριστικό κόκκινο φούτερ, αλλά και μία καρφίτσα με τις σημαίες της Φινλανδίας και της Ουκρανίας προκειμένου να δηλώσει την υποστήριξή του στη δοκιμαζόμενη από τον πόλεμο χώρα, ο Φινλανδός επιχειρηματίας συνομιλεί καθ’όλη τη διάρκεια του διημέρου με τους συμμετέχοντες από όλες τις χώρες.

Η ιδέα για το Slush γεννήθηκε το 2007 όταν σε ομιλία του σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Άαλτο διαπίστωσε ότι μόλις τρεις από τους 600 στο κοινό ήθελαν να δημιουργήσουν τη δική τους εταιρεία. «Έτσι αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε το Slush για να αλλάξουμε τη νοοτροπία», λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. Ένα χρόνο μετά, διοργανώνεται το πρώτο Slush με περίπου 250 συμμετέχοντες. Στην πρώτη διοργάνωση ο ίδιος επέμενε ότι το Slush θα γίνει η μεγαλύτερη εκδήλωση για startups στον πλανήτη. «Κανείς δεν με πίστευε, αλλά πλέον είναι αλήθεια, είναι το μεγαλύτερο και καλύτερο startup event στον πλανήτη», τονίζει.

Από την πρώτη χρονιά η σκυτάλη της διοργάνωσης δόθηκε σε νέους γιατί «οι νέοι είναι το μέλλον»: η ιδέα είναι φοιτητές και νέοι απόφοιτοι να εντάσσονται ως εθελοντές στη διοργάνωση για τρία χρόνια και στη συνέχεια με τα εφόδια που έχουν πάρει, να ιδρύουν τις δικές τους εταιρείες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, όπως λέει, αποτελεί ο ιδρυτής της εταιρείας διανομών Wolt, ο οποίος ήταν εθελοντής στο Slush πριν δημιουργήσει την εταιρεία, η οποία αργότερα πουλήθηκε στην τιμή των επτά δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Παρά το κρύο, την υγρασία, το σκοτάδι και το λασπωμένο (slushy) έδαφος του Ελσίνκι κατά τον Νοέμβριο, οι δημιουργοί του φεστιβάλ αποφάσισαν να το διοργανώνουν τον συγκεκριμένο μήνα ως απάντηση στις εκδηλώσεις που θέλουν να μιμηθούν τη Σίλικον Βάλεϊ και πραγματοποιούνται σε ηλιόλουστα μέρη. «Ωστόσο, το πρόβλημα είναι ότι το οικοσύστημα καινοτομίας της Σίλικον Βάλεϊ έχει να κάνει πολύ λίγο με τον ηλιόλουστο καιρό», τονίζει ο Πίτερ.

Σήμερα το Slush δεν θεωρείται απλά ένα επιτυχημένο φεστιβάλ, «το σημαντικό είναι ότι έχει αλλάξει η νοοτροπία. Πριν από ένα μήνα, μελέτη στη Φινλανδία ανέδειξε ότι περισσότεροι από τους μισούς νέους Φινλανδούς θέλουν να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση και αυτό σημαίνει ότι θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο», περιγράφει.

Ωστόσο, ο ίδιος σπεύδει να επισημάνει ότι «έχουμε κάνει μια καλή αρχή, αλλά χρειάζεται να κάνουμε πολλά περισσότερα. Και αυτό ισχύει για τη Φινλανδία και για όλη την Ευρώπη. Στη Φινλανδία χρειάζεται να χτίσουμε μια πολύ ισχυρότερη οικονομία, γιατί έχουμε 1.300 χιλιόμετρα σύνορα με τη Ρωσία και όταν έχεις σύνορα με τη Ρωσία, θα σου επιτεθεί». Όπως προσθέτει, «είναι πάντα επικίνδυνο αν αρχίσεις να σκέφτεσαι ότι, τώρα είσαι επιτυχημένος. Δεν μπορούμε να επαναπαυτούμε στις δάφνες μας. Δεν μπορούμε να είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό. Φυσικά, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που το βλέπω αυτό. Και πάρα πολύ χαρούμενος που βλέπω τον αντίκτυπο. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν μπορώ και δεν μπορούμε να σταματήσουμε. Πρέπει να προχωρήσουμε, επειδή δεν είμαστε εκεί που πρέπει να είμαστε. Και όταν κοιτάζω την Ευρώπη, κοιτάζω την Ε.Ε., δεν είμαστε πουθενά κοντά εκεί που πρέπει να είμαστε».

Από τα Angry Birds στο Slush

Ο Πίτερ Βέστερμπακα έγινε γνωστός όταν σε νεαρή ηλικία δημιούργησε ως φοιτητής το δημοφιλές παιχνίδι για κινητά Angry Birds. «Ήταν μια μεγάλη επιτυχία, πολύ μεγαλύτερη από ό,τι πίστευε οποιοσδήποτε από εμάς ότι θα μπορούσε ποτέ να γίνει. Σήμερα, εννιά στους δέκα στον πλανήτη γνωρίζουν το brand και αυτό είναι τρελό», θυμάται ο ίδιος.

Ο Βέστερμπακα γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Φινλανδία, την οποία επιλέγει σταθερά ως έδρα για τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Σε ερώτησή μας για το αν η Ευρώπη μπορεί να είναι τεχνολογικός ηγέτης, απαντά κατηγορηματικά: «Είμαστε τεχνολογικός ηγέτης. Εδώ στη Φινλανδία, στην Εσθονία και στη Σουηδία έχουμε τον μεγαλύτερο αριθμό startups κατά κεφαλήν, τον υψηλότερο αριθμό μονόκερων κατά κεφαλήν, το μεγαλύτερο ποσό επιχειρηματικών κεφαλαίων που επενδύονται σε τοπικές νεοφυείς επιχειρήσεις κατά κεφαλήν στον κόσμο. Περισσότερα από τις ΗΠΑ και την Κίνα». Ωστόσο, αναγνωρίζει ότι «η υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να τα πάει πολύ καλύτερα, ειδικά οι μεγάλες χώρες, όπως η Γερμανία».

Αναγνωρίζει, εξάλλου, ότι «το σημαντικό είναι ότι οι πάντες θέλουν να είναι Ευρωπαίοι και γι’ αυτό η Ευρώπη κερδίζει, έχει να κάνει με τις αξίες της». Συμπληρώνει, όμως, ότι «χρησιμοποιούμε την ευρωπαϊκότητά μας ως δικαιολογία για να μην είμαστε επιτυχημένοι. Έχουμε χτίσει καταπληκτικές εταιρείες στην Ευρώπη. Μπορούμε να χτίσουμε ακόμα περισσότερες. Και πολλοί λένε ότι δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα ή ότι υπάρχει υπερβολικό ρυθμιστικό πλαίσιο. Ναι, υπάρχουν αυτά, αλλά υπάρχει ρυθμιστικό πλαίσιο και στις υπόλοιπες πολιτισμένες χώρες. Οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος που η Ευρώπη δεν μπορεί να ηγηθεί».

Το μεγαλύτερο πρόβλημα, κατά τον Βέστερμπακα, είναι η γήρανση του πληθυσμού, γι’ αυτό «πρέπει να γίνει ευκολότερο στους ταλαντούχους νέους να έρθουν στις χώρες μας και να φτιάξουν καταπληκτικές εταιρείες». Το κλειδί για τον ιδρυτή του Slush βρίσκεται στην εκπαίδευση, «που είναι ήδη καταπληκτική στις περισσότερες χώρες, αλλά μπορεί να γίνει καλύτερη. Το ίδιο ισχύει και στην Ελλάδα».

Σύμβουλος στο ελληνικό φεστιβάλ Panathenea

Παρά το φορτωμένο πρόγραμμά του ο Πίτερ συνομιλεί με την ελληνική αποστολή, στο περίπτερο της Endeavor Greece. Ο Βέστερμπακα είναι σύμβουλος στην ελληνική διοργάνωση Panathenea που ξεκίνησε πέρυσι πιλοτικά στην Αθήνα έχοντας ως πρότυπο το φινλανδικό φεστιβάλ και φέτος σκοπεύει να επιστρέψει τον Μάιο του 2026 με μια πολύ μεγαλύτερη διοργάνωση. Η συμβουλή που δίνει στους Έλληνες εθελοντές είναι ότι «τίποτα δεν είναι αδύνατον». «Είναι σημαντικό να βάλουμε τους νέους ανθρώπους επικεφαλής. Οι νέοι άνθρωποι θα είναι οι επιταχυντές του εαυτού τους και θα δημιουργήσουν το καλύτερο μέλλον για την Ελλάδα», καταλήγει.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ