Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Σύντομα σημαντικές ανακοινώσεις στα ενεργειακά - Προχωρημένες συζητήσεις με ΗΠΑ

Συγκεκριμένες ανακοινώσεις για τα ενεργειακά θέματα σύντομα, προανήγγειλε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε δηλώσεις προσερχόμενος σε γεύμα που παρέθεσε ο Πρέσβης των ΗΑΕ στην οικία του στη Λευκωσία, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε σε προχωρημένες συζητήσεις για το σύνολο των ενεργειακών θεμάτων τόσο με αμερικανικές εταιρείες όσο και με γειτονικά κράτη.

Συγκεκριμένα, σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι στα ενεργειακά υπάρχει ένα εντονότερο ενδιαφέρον από πλευράς ΗΠΑ, με την υπογραφή σήμερα στην Ελλάδα συμφωνίας με την εμπλοκή αμερικανικών συμφερόντων και ερωτηθείς αν αυτό το εντονότερο αμερικανικό ενδιαφέρον θα μεταφερθεί και στο Κυπριακό, ο Πρόεδρος είπε ότι σε επίπεδο διαβουλεύσεων με αμερικανικές εταιρείες και με γειτονικά κράτη, γίνονται αρκετά προχωρημένες συζητήσεις. Οι συζητήσεις, σημείωσε, αφορούν στο σύνολο τα ενεργειακά θέματα και «σύντομα θα έχουμε συγκεκριμένες ανακοινώσεις».

Πηγή: ΚΥΠΕ