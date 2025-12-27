Αναβαθμισμένη φροντίδα για ηλικιωμένους - Εγκαινιάζεται το Δημοτικό Μέλαθρο Ευγηρίας Λάρνακας

Το νέο, σύγχρονο δημοτικό Μέλαθρο Ευγηρίας Λάρνακας είναι γεγονός, με τα εγκαίνιά του να τελούνται την Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου, στις 4 μ.μ. Το καινούργιο, αναβαθμισμένο Μέλαθρο βρίσκεται στην ίδια τοποθεσία όπου λειτουργούσε το παλιό Μέλαθρο, στην οδό Παναγίας Χρυσογαλακτούσας, στην ενορία Σωτήρος. Τα εγκαίνια θα τελέσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021–2027», με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοίνωση του Δήμου Λάρνακας αναφέρει πως το έργο αποτελεί μια υπερσύγχρονη και φιλόξενη εγκατάσταση, σχεδιασμένη για να εξυπηρετήσει όλες τις ανάγκες των ηλικιωμένων. Διαθέτει, μεταξύ άλλων, καθιστικό, έξυπνα υποστηρικτικά συστήματα, τραπεζαρία, εσωτερική αυλή με σιντριβάνι, σύγχρονη κουζίνα και συστήματα ασφαλείας. Η χωρητικότητά του φτάνει τους 48 τρόφιμους. Είναι πλήρως προσβάσιμο σε ΑμεΑ και διαθέτει κοινόχρηστους χώρους που ενισχύουν την άνεση και την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων. Η φιλοξενία στο καινούργιο κτήριο θα πραγματοποιείται με κοινωνικά και ανθρωπιστικά κριτήρια. Το κόστος του έργου ανήλθε στα 3,5 εκατ. ευρώ.

Όπως έχει ανακοινωθεί, η κτηριακή εγκατάσταση θα περιλαμβάνει σύγχρονα συστήματα εισόδου και εξόδου για έλεγχο της διακίνησης των ηλικιωμένων, σύστημα ελέγχου της πρόσβασης με κάμερες, θέρμανση, καθώς και κλιματιστικό σύστημα για τους καλοκαιρινούς μήνες. Επίσης, θα υπάρχει μεγάλος κοινόχρηστος χώρος όπου θα μπορούν να διοργανώνονται διάφορες εκδηλώσεις για ψυχαγωγία των ηλικιωμένων. Στον πρώτο και δεύτερο όροφο θα υπάρχουν πέραν των 25 διπλών και μονών δωματίων, με δυνατότητα φιλοξενίας περίπου 48 ανθρώπων. Οι υποδομές των δωματίων και οι χώροι υγιεινής θα διαθέτουν προδιαγραφές για εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία. Αξίζει, επίσης, να αναφερθεί ότι στο νέο Μέλαθρο θα υπάρχει κι ένας εσωτερικός κήπος, όπου οι ενδιαφερόμενοι ένοικοι θα μπορούν να ασχοληθούν με την κηπουρική και να φυτεύουν οτιδήποτε της αρεσκείας τους προκειμένου να περνούν ευχάριστα την ώρα τους. «Στόχος του Δήμου Λάρνακας είναι όπως το καινούργιο δημοτικό γηροκομείο να λειτουργήσει με αποκλειστικά κοινωνικό προσανατολισμό, αφού θα απευθύνεται κυρίως σε χαμηλοσυνταξιούχους, οι οποίοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να προσφύγουν στον ιδιωτικό τομέα, όπου οι χρεώσεις έχουν εκτοξευθεί στα ύψη τα τελευταία χρόνια», σημειώνεται στην ανακοίνωση του δήμου.