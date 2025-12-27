Έξι νέα μέλη στο δ.σ. της Αρχής Εξαρτήσεων

Μετά την παραίτηση έξι μελών του δ. σ. της Αρχής Εξαρτήσεων Κύπρου, λόγω διαφωνιών που οι ίδιοι συνέδεσαν με τον επαναδιορισμό στη θέση του προέδρου του, δρος Χρήστου Μηνά και ζητήματα συνεργασίας, το Υπουργικό Συμβούλιο προχώρησε σε νέους διορισμούς. Την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου διορίστηκαν έξι νέα μέλη. Πρόκειται για τους Γιώργο Πογιατζή, Γιώργο Χατζηχαραλάμπους, Σωκράτη Μενελάου, Αντρούλλα Χατζησάββα, Αντώνη Φαρμακά και Πόπη Τούμπα. Οι διορισμοί έρχονται να καλύψουν το κενό που δημιουργήθηκε στο δ.σ. σε μια Αρχή που έχει κρίσιμο ρόλο στη διαχείριση ζητημάτων εξαρτήσεων. Ας ελπίσουμε ότι, με τη νέα σύνθεση, η Αρχή θα μπορέσει να λειτουργεί πιο ομαλά και αποτελεσματικά.

ΑΓ