Εκλέγηκαν οι αξιωματούχοι και τα εκτελεστικά όργανα της ΠΕΟ

Mε την εκλογή των αξιωματούχων της ΠΕΟ και την συγκρότηση των εκτελεστικών οργάνων της, ασχολήθηκε το χθεσινό Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας το οποίο εκλέγηκε από το 29ο Παγκύπριο Συνέδριο στις 4-5 Δεκεμβρίου.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της ΠΕΟ, το νέο Γ.Σ. στην πρώτη του συνεδρία, στις 5 Δεκεμβρίου επανεξέλεξε την Σωτηρούλα Χαραλάμπους στη θέση της ΓΓ της ΠΕΟ.

Στη χθεσινή συνεδρία το Γ.Σ. της ΠΕΟ εξέλεξε ως Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα τον Χρίστο Τομπάζο, ως Κεντρικό Οργανωτικό Γραμματέα τον Πιερή Πιερή, ως Γενική Ταμία τη Χρύσω Λουκαρή και ως Εκτελεστική Γραμματέα την Μαρίνα Κούκου – Σταυρινού.

Το Γ.Σ. εξέλεξε το Εκτελεστικό Γραφείο το οποίο αποτελείται από τα εξής έξι μέλη: Σωτηρούλα Χαραλάμπους, Χρίστο Τομπάζο, Πιερή Πιερή, Μαρίνα Κούκου Σταυρινού, Νίκο Γρηγορίου και Σταύρο Ανδρέου.

Για το Εκτελεστικό Συμβούλιο, το ΓΣ αποφάσισε να αποτελείται από τα εξής 18 μέλη.

Αυτά είναι:

Σωτηρούλα Χαραλάμπους ΓΓ ΠΕΟ,

Χρίστος Τομπάζος Αν. ΓΓ ΠΕΟ,

Πιερής Πιερή ΚΟΓ ΠΕΟ,

Μαρίνα Κούκου Σταυρινού ΕΓ ΠΕΟ,

Χρύσω Λουκαρή ΓΤ ΠΕΟ,

Νίκος Γρηγορίου ΓΓ ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ,

Μιχάλης Παπανικολάου ΓΓ Οικοδόμων ΠΕΟ,

Σταύρος Ανδρέου ΓΓ ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ,

Νεόφυτος Τιμινής ΓΓ ΣΥΞΚΑ ΠΕΟ,

Ανδρέας Κουννής ΓΓ ΠΑΣΕΥ ΠΕΟ,

Νάτια Κυρίτση ΓΓ ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ ΠΕΟ,

Πάνος Παναγιώτου ΓΓ ΣΕΒΕΤΤΥΚ ΠΕΟ,

Ευτύχιος Παπαμιχαήλ ΓΓ ΕΚΥΣΥ και ΕΓ ΠΕΟ Λευκωσίας,

Μαρία Συγγέρη ΕΓ ΠΕΟ Λεμεσού,

Αντώνης Σιαθά ΕΓ ΠΕΟ Λάρνακας,

Πανίκος Ιεράρχης ΕΓ ΠΕΟ Αμμοχώστου,

Νίκος Σαββίδης ΕΓ ΠΕΟ Πάφου,

Παύλος Καλοσυνάτος Διευθυντή ΙΝΕΚ ΠΕΟ.

Πηγή: ΚΥΠΕ