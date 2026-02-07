Προειδοποιήσεις από την ΙΣΟΤΗΤΑ μετά τον τραυματισμό δύο αστυνομικών

Προειδοποιεί ο Κλάδος Αστυνομίας της Συντεχνία ΙΣΟΤΗΤΑ πως η ασφάλεια των αστυνομικών «παραμένει ανεπαρκής», μετά από τραυματισμούς Αστυνομικών στο καθήκον, με τον Πρόεδρο της Νίκο Λοϊζίδη να ζητά επαναφορά των ημεραργιών, μέτρα για ξεκούραση και ασφάλεια, προειδοποιώντας ότι χωρίς αυτά «θα είναι πολύ αργά και ίσως θρηνήσουμε νεκρό στην Αστυνομία».

Σε γραπτή δήλωσή του, ο κ. Λοϊζίδης κάνει λόγο για «ακόμα μια νύχτα τραυματισμών για τα μέλη των Σωμάτων Ασφαλείας, που καθημερινά βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της πάταξης της παρανομίας».

«Δύο αστυνομικοί», αναφέρει, «τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους, ενώ άλλοι συνεχίζουν να εργάζονται κάτω από επικίνδυνες συνθήκες χωρίς επαρκή προστασία και ξεκούραση».

Προσθέτει ότι οι Αστυνομικοί «κάθε λεπτό βρίσκονται απέναντι σε οργανωμένο έγκλημα και αδίστακτους παρανομούντες, υπερβαίνουν εαυτόν για την ασφάλεια των πολιτών και συχνά πληρώνουν το τίμημα στο ίδιο τους το σώμα».

Στέλνει θερμά περαστικά στους δύο τραυματίες, ενώ εύχεται «δύναμη σε όλους όσοι βρίσκονται στην εμπροσθοφυλακή».

Παράλληλα, ο κ. Λοϊζίδης χαιρετίζει την απόφαση για μετατροπή του κτιρίου της Μεννόγιας σε Κεντρικές Φυλακές, μια λύση -όπως αναφέρει- που η Συντεχνία προωθούσε χρόνια ως προσωρινή.

«Ως Συντεχνία, το πρωτεύον καθήκον μας είναι η προστασία του δημόσιου συμφέροντος», ανέφερε.

Ωστόσο, σημειώνει ότι η ΙΣΟΤΗΤΑ προειδοποιεί πως η ασφάλεια των αστυνομικών «παραμένει ανεπαρκής» και ζητά επαναφορά των ημεραργιών, μέτρα για ξεκούραση και ασφάλεια, προειδοποιώντας ότι χωρίς αυτά «θα είναι πολύ αργά και ίσως θρηνήσουμε νεκρό στην Αστυνομία».

«Κάποιοι ας αφήσουν τον έλεγχο των μισθολογίων για τα οικονομικά της Πολιτείας και ας γίνουν η ασπίδα των Αστυνομικών με την επαναφορα των ημεραργιών», καταλήγει.

