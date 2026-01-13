Υπ.Εργασίας: Θα εργαστούμε για ολοκλήρωση πρωτοβουλιών κατά την Κυπριακή Προεδρία ΕΕ

Την αποφασιστικότητα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ να εργαστεί για την επιτυχή ολοκλήρωση των πρωτοβουλιών που υπάρχουν στο τραπέζι, τόνισε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Μαρίνος Μουσιούττας σε επίσκεψη εργασίας στις Βρυξέλλες, τη Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου.

Ανακοίνωση του Υπ. Εργασίας αναφέρει ότι ο κ. Μουσιούττας επαναβεβαίωσε στους εισηγητές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τη δέσμευση της Κυπριακής Προεδρίας να ασκήσει τον ρόλο της ως έντιμος και αμερόληπτος διαμεσολαβητής μεταξύ των κρατών μελών και των θεσμών της EE, προωθώντας ισορροπημένους και βιώσιμους συμβιβασμούς.

«Η Κυπριακή Προεδρία παραμένει προσηλωμένη στην ενίσχυση του κοινωνικού πυλώνα της ΕΕ, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των εργαζομένων, στις ποιοτικές θέσεις εργασίας και στην προσαρμογή της αγοράς εργασίας στις νέες οικονομικές και τεχνολογικές προκλήσεις», επεσήμανε.

Ο Υπουργός, προστίθεται, υπογράμμισε ότι η δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και η προώθηση της δίκαιης απασχόλησης και της δίκαιης κινητικότητας των εργαζομένων αποτελούν δομικά στοιχεία της ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής και συμβάλλουν στην ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της συνοχής και της βιώσιμης ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Υπουργός είχε σειρά στοχευμένων συναντήσεων με εισηγητές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί των υπό διαπραγμάτευση νομοθετικών φακέλων, καθώς και με τον Γενικό Διευθυντή της Διεύθυνσης Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου της ΕΕ David Brozina.

Πηγή: ΚΥΠΕ