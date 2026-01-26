Υπουργός Γεωργίας: Προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας η στήριξη και ανταγωνιστικότητα των αγροτών

Στη σημασία που προσδίδει η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ στο «να εξοπλιστεί ο ευρωπαϊκός γεωργικός τομέας με τα απαραίτητα εργαλεία, προκειμένου να παραμείνει βιώσιμος και ανταγωνιστικός» αναφέρθηκε τη Δευτέρα η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου, σε δηλώσεις της πριν από το πρώτο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας, που λαμβάνει χώρα στις Βρυξέλλες.

Η Υπουργός, που θα παρουσιάσει στους ομολόγους της τους στόχους του προγράμματος εργασίας της Κυπριακής Προεδρίας, δήλωσε πως «αναλαμβάνουμε σε μια περίοδο πραγματικών προκλήσεων για την Ευρώπη, για τους πολίτες της, για τους αγρότες μας, αλλά έχουμε δεσμευτεί να εργαστούμε σκληρά για να δημιουργήσουμε λύσεις, ώστε να βρούμε λύσεις που θα έχουν θετικά και άμεσα αποτελέσματα για τους αγρότες μας».

Σύμφωνα με την Υπουργό, σήμερα Δευτέρα θα παρουσιαστεί τόσο το πρόγραμμα της ομάδας εργασίας για την Αγροτική Πολιτική, όσο και το πρόγραμμα εργασίας της Προεδρίας. «Ο στόχος μας είναι σαφής, θέλουμε να συμβάλουμε σε μια Ευρώπη που είναι πιο αυτόνομη, πιο ανταγωνιστική, πιο ανθεκτική, μια Ευρώπη που είναι ανοιχτή στον κόσμο. Και φυσικά, η γεωργία είναι πολύ σημαντική για αυτόν τον στόχο, για αυτή τη φιλοδοξία» είπε.

Τα τρία θέματα που ανέφερε η κ. Παναγιώτου και θα είναι στην ατζέντα, τη Δευτέρα, είναι η στρατηγική για την βιοικονομία, η τροποποίηση των κανονισμών για τη βιολογική γεωργία και η έναρξη της ομάδας εργασίας για τους ελέγχους εισαγωγών. «Όλα τα θέματα και οι ενότητες συμβάλλουν στη βιωσιμότητα του γεωργικού τομέα. Θα είναι ένα μακρύ συμβούλιο, αλλά είμαι βέβαιη ότι θα είναι ένα παραγωγικό συμβούλιο και, όπως είπα, είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με τα κράτη μέλη, με όλους τους θεσμούς, προκειμένου να βρούμε λύσεις από κοινού» πρόσθεσε.

Ερωτώμενη από τους δημοσιογράφους σχετικά με ενδεχόμενη αρνητική απόφαση από το Δικαστήριο της ΕΕ, μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την παραπομπή της Συμφωνίας ΕΕ - Mercosur, αλλά και σχετικά με το εάν η παραπομπή της Συμφωνίας βάζει εμπόδια στην υλοποίηση του προγράμματος της Κυπριακής Προεδρίας σε επίπεδο κλίματος και συζητήσεων, η Υπουργός απάντησε ότι «το συμβούλιο αποφάσισε για την προσωρινή συμφωνία ΕΕ - Mercosur, ακολουθήσαμε τις διαδικασίες. Αυτό που ήταν σημαντικό για τους Υπουργούς Γεωργίας και για τον πρωτογενή τομέα είναι η διασφάλιση, τα μέτρα και όλα τα θέματα που συζητήσαμε στην πολύ παραγωγική συνάντηση που είχαμε στις 7 Ιανουαρίου» στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Γεωργίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες. Σε αυτή την κατεύθυνση, «η σημερινή συζήτηση της ομάδας εργασίας για τον έλεγχο των εισαγωγών, είναι πολύ σημαντική» πρόσθεσε.

Η Υπουργός απάντησε ότι αυτή η απόφαση δεν θα επηρεάσει την υλοποίηση του προγράμματος της Προεδρίας, καθώς η Κύπρος «έχει δηλώσει από την αρχή και ευθαρσώς ότι θα εργαστεί ως έντιμος διαμεσολαβητής με όλους τους θεσμούς και αυτό θα συνεχίσουμε να το κάνουμε ανεξαρτήτως της εξέλιξης αυτής». Η Υπουργός επανέλαβε ότι το Συμβούλιο της ΕΕ θα συνεχίσει την πρόοδο των συζητήσεων, «ανεξαρτήτως των εξελίξεων στην Συμφωνία ΕΕ - Mercosur, καθώς είναι ζητήματα που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την ανταγωνιστικότητα, τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα αλλά κυρίως και των ίδιων των αγροτών και αγροτισσών μας και αυτό αποτελεί για εμάς προτεραιότητα».

Σχετικά με τις διαφορετικές σκέψεις για την πρόταση που αφορά τη νέα ΚΑΠ μετά το 2027 και το πώς η Προεδρία θα ανταποκριθεί στις διαφορετικές απαιτήσεις των κρατών μελών, η Υπουργός είπε ότι «προσπαθούμε να βρούμε μια ισορροπία. Η δουλειά μας είναι να διασφαλίσουμε ότι έχουμε μια ισχυρή ΚΑΠ, μια ισχυρή ΚΑΠ που θα βοηθήσει τους αγρότες να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν».

«Έχουμε μια μακρά συζήτηση μπροστά μας. Όπως έχουμε πει πολλές φορές, πρόκειται για μαραθώνιο» ενώ πρόσθεσε πως τελικός στόχος είναι μια ισχυρή ΚΑΠ που θα βοηθήσει τους αγρότες να συνεχίσουν να παράγουν».

Πηγή: ΚΥΠΕ