Τις προοπτικές συνεργασίας με Ινδία και τα πλεονεκτήματα Κύπρου σημειώνουν μέλη της Κυβέρνησης

Η Κύπρος είναι έτοιμη να συνεργαστεί με την Ινδία ως αξιόπιστος εταίρος και πύλη προς την ευρωπαϊκή αγορά, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μιχάλης Δαμιανός, στο συνέδριο «India-Cyprus Business and Investment Summit», που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στη Λευκωσία. Από την πλευρά της η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, Ειρήνη Πική, αναφέρθηκε στην προοπτική του IMEC, αλλά και στα στρατηγικά πλεονεκτήματα της Κύπρου.

Συγκεκριμένα, ο Υπουργός Ενέργειας ανέφερε ότι «η Ινδία προσφέρει στην Κύπρο μια δυναμική πλατφόρμα για νέες ευκαιρίες και ανάπτυξη».

«Συνδυάζοντας τις δυνάμεις μας, τη δημιουργικότητά μας και τη δέσμευσή μας για συνεργασία, αυτή η συμφωνία μπορεί να μεταφραστεί σε απτά οφέλη για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες μας», πρόσθεσε ο κ. Δαμιανός.

«Μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ινδία ολοκλήρωσαν τις διαπραγματεύσεις για τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου (FTA), κατά τη διάρκεια της 16ης Συνόδου Κορυφής ΕΕ-Ινδίας στο Νέο Δελχί», σημείωσε.

«Η συμφωνία συνδέει δύο δισεκατομμύρια ανθρώπους και σχεδόν το ένα τέταρτο του παγκόσμιου ΑΕΠ», πρόσθεσε ο Υπουργός, αναφερόμενος στην οικονομική της σημασία.

Ο Υπουργός είπε ότι η ΕΕ και η Ινδία εμπορεύονται αγαθά και υπηρεσίες αξίας άνω των 180 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως, δημιουργώντας και στηρίζοντας εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας.

«Με τις μειώσεις δασμών που καλύπτουν πάνω από το 96% των προϊόντων της ΕΕ που εξάγονται στην Ινδία, οι εξαγωγές της ΕΕ θα μπορούσαν να διπλασιαστούν έως το 2032, εξοικονομώντας περίπου 4 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως», σημείωσε.

Πρόσθεσε ότι «αυτό ανοίγει νέες προοπτικές για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να αναπτυχθούν σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές του κόσμου».

Ο Υπουργός σημείωσε ότι η Κύπρος μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο ως κόμβος logistics και εμπορίου. «Οι κυπριακές εταιρείες διανομής και logistics μπορούν να διευκολύνουν τη ροή προϊόντων που παράγονται στην ΕΕ προς την Ινδία, υπό βελτιωμένες εμπορικές συνθήκες».

«Ο ναυτιλιακός τομέας της Κύπρου έχει επίσης πολλά να κερδίσει. Η αύξηση των εμπορικών ροών θα ενισχύσει τη ζήτηση για διαχείριση πλοίων, ναυτιλιακή ασφάλιση, υπηρεσίες bunkering και λιμενικές υπηρεσίες–τομείς στους οποίους η Κύπρος διαθέτει εμπειρία», δήλωσε ο Υπουργός.

Ο κ. Δαμιανός σημείωσε επίσης ότι η FTA ΕΕ-Ινδίας στηρίζει στρατηγικούς ευρωπαϊκούς στόχους. «Διατηρεί τις αγορές ανοιχτές, ενώ παρέχει στην Ευρώπη τα εργαλεία να ενεργεί με αυτοπεποίθηση και αυτονομία, όταν χρειάζεται», πρόσθεσε.

«Ενισχύει την ικανότητα της Ευρώπης να ανταποκρίνεται στις παγκόσμιες αλλαγές, ενώ παράλληλα εμβαθύνει τη συνεργασία με έναν σημαντικό εταίρο, όπως η Ινδία», κατέληξε.

Η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, Ειρήνη Πική, απευθυνόμενη στο συνέδριο είπε ότι «ο Οικονομικός Διάδρομος Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης (IMEC) αποτελεί ένα μετασχηματιστικό δίκτυο που συνδέει την Ινδία με την Ευρώπη μέσω σιδηροδρομικών, ναυτιλιακών, ενεργειακών και ψηφιακών υποδομών».

«Στοχεύει στη μείωση του κόστους μεταφοράς και των χρόνων διέλευσης, ενώ ενισχύει τις συμμαχίες στην εφοδιαστική αλυσίδα μεταξύ τριών στρατηγικών περιοχών», πρόσθεσε.

«Ως το πλησιέστερο κράτος-μέλος της ΕΕ στη Μέση Ανατολή, η γεωγραφική μας θέση, μάς εντάσσει φυσικά στην ευρωπαϊκή διάσταση του διαδρόμου», δήλωσε η κ. Πική, υπογραμμίζοντας τα στρατηγικά πλεονεκτήματα της Κύπρου.

«Η ετοιμότητα των υποδομών και η κανονιστική αξιοπιστία είναι βασικοί τομείς στους οποίους η Κύπρος έχει επενδύσει, στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και της ψηφιακής τεχνολογίας», πρόσθεσε.

«Ο ψηφιακός τομέας αποτελεί επίσης προτεραιότητα», δήλωσε η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω. «Οραματιζόμαστε τη δημιουργία ενός διαδρόμου τεχνητής νοημοσύνης Ινδίας–Κύπρου (India-Cyprus AI Corridor), ενός πλαισίου που θα συνδυάζει τις παγκόσμιες τεχνολογικές δυνατότητες της Ινδίας με το κανονιστικό περιβάλλον και τη στρατηγική θέση της Κύπρου», ανέφερε.

Η Υφυπουργός σημείωσε επίσης τη σημασία της ενεργειακής συνδεσιμότητας. «Σε μια περίοδο κατά την οποία οι ροές ενέργειας είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη γεωπολιτική, οι διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας με γειτονικές χώρες και με την Ελλάδα ενισχύουν την ενεργειακή ασφάλεια, υποστηρίζουν την ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών και καθιστούν την Ανατολική Μεσόγειο κρίσιμο ενεργειακό κόμβο για την Ευρώπη», εξήγησε.

Η κ. Πική είπε ότι ο IMEC και οι πρωτοβουλίες στους τομείς της ψηφιακής τεχνολογίας, της ενέργειας και της ναυτιλίας αντικατοπτρίζουν ένα κοινό στρατηγικό όραμα για ανθεκτικότητα, καινοτομία και βιώσιμη ανάπτυξη. «Μέσω του Συμβουλίου Επιχειρηματικής και Επενδυτικής Συνεργασίας Ινδίας–Ελλάδας–Κύπρου και του Κοινού Σχεδίου Δράσης, η πολιτική βούληση μετατρέπεται σε απτή οικονομική συνεργασία», δήλωσε.

«Η Κύπρος είναι έτοιμη να λειτουργήσει ως αξιόπιστη ευρωπαϊκή πύλη και γέφυρα μεταξύ Ινδίας, Μεσογείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μαζί, μπορούμε να οικοδομήσουμε μια συνεργασία με προοπτική, η οποία θα προσφέρει διαρκή οφέλη στις περιοχές μας», κατέληξε.

