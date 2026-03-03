Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

TotalEnergies: Μέτρα για επαναπατρισμό οικογενειών εργαζομένων από τη Μ. Ανατολή

Η TotalEnergies έχει 103.000 υπαλλήλους εκ των οποίων το 38% εργάζεται εκτός Γαλλίας.

Η γαλλική εταιρεία TotalEnergies ανακοίνωσε ότι θα λάβει μέτρα για τον επαναπατρισμό των οικογενειών των υπαλλήλων της που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή.

Η γαλλική εταιρεία δεν ανακοίνωσε από ποιες χώρες θα γίνει ο επαναπατρισμός ούτε τον αριθμό των ατόμων που θα επαναπατριστούν. Η TotalEnergies έχει 103.000 υπαλλήλους εκ των οποίων το 38% εργάζεται εκτός Γαλλίας. Το ένα τρίτο της παραγωγής υδρογονανθράκων της γαλλικής εταιρίας προέρχεται από την περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής.

Πηγή: ΚΥΠΕ

