TotalEnergies: Μέτρα για επαναπατρισμό οικογενειών εργαζομένων από τη Μ. Ανατολή

Η γαλλική εταιρεία TotalEnergies ανακοίνωσε ότι θα λάβει μέτρα για τον επαναπατρισμό των οικογενειών των υπαλλήλων της που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή.

Η γαλλική εταιρεία δεν ανακοίνωσε από ποιες χώρες θα γίνει ο επαναπατρισμός ούτε τον αριθμό των ατόμων που θα επαναπατριστούν. Η TotalEnergies έχει 103.000 υπαλλήλους εκ των οποίων το 38% εργάζεται εκτός Γαλλίας. Το ένα τρίτο της παραγωγής υδρογονανθράκων της γαλλικής εταιρίας προέρχεται από την περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής.

Πηγή: ΚΥΠΕ