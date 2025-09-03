Η Κομισιόν εγκρίνει μεγάλες εμπορικές συμφωνίες με Mercosur-Μεξικό εκκινώντας τη διαδικασία επικύρωσης

Δύο μεγάλες εμπορικές συμφωνίες ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τη συνεδρίαση του Κολλεγίου των Επιτρόπων την Τετάρτη, προτείνοντας επίσημα την υπογραφή και σύναψη της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης ΕΕ-Mercosur (EMPA) - που φιλοδοξεί να δημιουργήσει τη μεγαλύτερη ζώνη ελεύθερου εμπορίου στον κόσμο καλύπτοντας μια αγορά με πάνω από 700 εκ. καταναλωτές - και της Εκσυγχρονισμένης Παγκόσμιας Συμφωνίας ΕΕ-Μεξικού (MGA), εκκινώντας τη διαδικασία επικύρωσης.

«Οι συμφωνίες με το Μεξικό και τη Mercosur αποτελούν στρατηγικά πλεονεκτήματα που θα βοηθήσουν στην καλύτερη διαμόρφωση του μέλλοντος, και προς τις δύο κατευθύνσεις» δήλωσε ο Μάρος Σέφτσοβιτς, Ευρωπαίος Επίτροπος Εμπορίου, στη συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση της συμφωνίας Mercosur, στις Βρυξέλλες.

«Πρόσφατα συναντήθηκα με τους πρέσβεις της Λατινικής και Νότιας Αμερικής και όλοι συμφωνούν, ότι είναι μια στιγμή για να εορτάσουμε. Με αυτές τις συμφωνίες, θα δημιουργήσουμε μια πολύ μεγάλη ζώνη ελεύθερων συναλλαγών, που θα καλύπτει σχεδόν 700 εκατομμύρια καταναλωτές: ευκαιρίες για τις ευρωπαϊκές εταιρείες. Θα δημιουργήσει έτσι τη μεγαλύτερη ζώνη ελεύθερων συναλλαγών στον κόσμο, καλύπτοντας μια αγορά καταναλωτών σε όλη την Αργεντινή, τη Βραζιλία, την Παραγουάη και την Ουρουγουάη» είπε.

«Οι επιχειρήσεις της ΕΕ και ο αγροδιατροφικός τομέας της ΕΕ θα αποκομίσουν αμέσως τα οφέλη των χαμηλότερων δασμών και του χαμηλότερου κόστους, συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας», δήλωσε την Τετάρτη η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Σύμφωνα με αξιωματούχους της ΕΕ, στο τραπέζι είναι η αποσύνδεση των εμπορικών κεφαλαίων των συμφωνιών, από τις ευρύτερες πολιτικές συνεργασίες και στις δύο συμφωνίες, ώστε να αποκομιστούν άμεσα τα οφέλη της εμπορικής συμφωνίας.

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη συμφωνία, η ΕΕ αποσκοπεί στην αύξηση των εξαγωγών της προς τη Mercosur έως και 39%, κάτι που μεταφράζεται σε εξαγωγές των 49 δισ. ευρώ ετησίως, υποστηρίζοντας πάνω από 440.000 θέσεις εργασίας στην Ευρώπη. Η συμφωνία προβλέπει τη δραστική μείωση των υψηλών δασμών της Mercosur όπως ισχύει σήμερα, σε αγαθά όπως 35% στα αυτοκίνητα, 14-20% στα μηχανήματα και έως 14% στα φαρμακευτικά προϊόντα. Οι εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ προς τη Mercosur αναμένεται να αυξηθούν κατά σχεδόν 50%, με χαμηλότερους δασμούς στο κρασί, τα οινοπνευματώδη ποτά, τη σοκολάτα και το ελαιόλαδο. Η συμφωνία προστατεύει επίσης τα 344 προϊόντα με Γεωγραφικές Ενδείξεις της ΕΕ, αποτρέποντας την απομίμηση των εμβληματικών ευρωπαϊκών αγροδιατροφικών προϊόντων.

«30.000 ευρωπαϊκές ΜμΕ εξάγουν ήδη στη Mercosur. Υπάρχουν επενδύσεις αξίας 380 δισεκατομμυρίων ευρώ που πρέπει να γίνουν. Η συμφωνία θα αυξήσει τις εξαγωγές κατά περίπου 50 δισεκατομμύρια ευρώ και θα εξοικονομήσει 4 δισεκατομμύρια ευρώ από τους δασμούς. Πολλά προϊόντα θα απολαύσουν μια νέα εμπορική ζωή, με μειωμένους φόρους» πρόσθεσε ο Επίτροπος Σέφτσοβιτς.

«Η συμφωνία προβλέπει την προστασία 567 γεωγραφικών ενδείξεων για την ΕΕ. Γνωρίζω ότι υπάρχει επίμονη ανησυχία μεταξύ των αγροτών, αλλά θέλω να τους καθησυχάσω: ακούσαμε τους πάντες· πρόκειται για μια νέα συμφωνία Mercosur. Συνεργαστήκαμε με όλα τα μέρη για να διασφαλίσουμε ότι η συμφωνία είναι επωφελής για όλες τις εμπλεκόμενες χώρες, διαπραγματευτήκαμε ποσοστώσεις, ισχυρές διασφαλίσεις» είπε. Πρόσθεσε ακόμη ότι σε περίπτωση αναταραχής, «θα έχουμε ένα δίχτυ ασφαλείας ύψους 6,3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την υποστήριξη του γεωργικού τομέα. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επαγρυπνεί για την προστασία του τομέα με πρόσθετα εργαλεία».

Η συμφωνία περιλαμβάνει αυστηρές ποσοστώσεις εισαγωγής (π.χ. 1,5% για το βοδινό κρέας, 1,3% για τα πουλερικά) και μηχανισμούς διασφάλισης για την αποτροπή των αυξήσεων στις εισαγωγές, βελτιώνοντας τη συμφωνία για χώρες όπως η Ιρλανδία, η οποία είχε εκφράσει ανησυχίες σχετικά με τον πιθανό αντίκτυπο της συμφωνίας στον τομέα του βοείου κρέατος. Σύμφωνα με αξιωματούχους της ΕΕ, η Επιτροπή βελτιώνει επίσης τη συμφωνία για τη Γαλλία, η οποία προέβαλε ισχυρές αντιστάσεις στη συμφωνία με τη Mercosur λόγω φόβων για αύξηση των εισαγωγών από τις γεωργικές δυνάμεις όπως η Αργεντινή και η Βραζιλία.

Σχετικά με τη συμφωνία ΕΕ-Μεξικού, αυτή προβλέπει την κατάργηση των εξαιρετικά υψηλών δασμών στις εξαγωγές γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ, με κάποιους να φτάνουν σήμερα έως και το 100%, καθιστώντας άμεσα προϊόντα όπως το τυρί, τα πουλερικά, τα ζυμαρικά και το κρασί πιο ανταγωνιστικά στο Μεξικό. Ακόμη, η συμφωνία επεκτείνει την προστασία σε 568 εμβληματικά προϊόντα τροφίμων και ποτών της ΕΕ, εμποδίζοντας την είσοδο παραποιημένων προϊόντων στην αγορά.

«Η συμφωνία με το Μεξικό θα προστατεύσει τις γεωγραφικές ενδείξεις και θα μειώσει τους δασμούς στα αγροδιατροφικά προϊόντα κατά πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ. Αυτές οι συμφωνίες θα επιτρέψουν στην ΕΕ να ανακτήσει τον ηγετικό της ρόλο στη Λατινική Αμερική. Θέλουμε η Ευρώπη να είναι κορυφαίος παράγοντας και αυτή η συμφωνία να ανοίξει το δρόμο και για άλλες περιοχές του κόσμου: ιδίως τη Μέση Ανατολή και την Ασία, όπου έχουμε ήδη προγραμματίσει επιθεωρήσεις, με προθυμία για διαπραγμάτευση» ανέφερε ο Επίτροπος Εμπορίου.

Όσον αφορά τις κρίσιμες πρώτες ύλες, το Μεξικό, σημαντικός προμηθευτής αργυραδάμαντα, βισμούθιου και αντιμονίου, θα παρέχει στην ΕΕ βελτιωμένη πρόσβαση σε βασικούς πόρους για βιομηχανίες όπως η φαρμακευτική, η χαλυβουργία και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στο μη εμπορικό κομμάτι, η συμφωνία ενισχύει επίσης τη συνεργασία για τη βιώσιμη ανάπτυξη, το διεθνές έγκλημα, τη μετανάστευση και την ισότητα των φύλων, ευθυγραμμιζόμενη με τη δέσμευση της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την πολυμερή προσέγγιση.

Για να μπουν σε εφαρμογή οι εμπορικές συμφωνίες, απαιτείται η πλειοψηφία 15 κρατών μελών που αντιπροσωπεύουν το 65% του πληθυσμού της ΕΕ για να εγκριθούν οι συμφωνίες αυτές από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ενώ απαιτείται και απλή πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Πηγή: ΚΥΠΕ