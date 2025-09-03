ΕΕ: Επτά προτάσεις στο πλαίσιο νέου ΠΔΠ παρουσίασε ο Επίτροπος ΜακΓκραθ

Επτά προτάσεις στο πλαίσιο του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ), για την χρονική περίοδο 2028-2034, παρουσίασε ο Επίτροπος της ΕΕ, αρμόδιος για τη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη, το κράτος δικαίου και την προστασία των καταναλωτών, Μάικλ ΜακΓκραθ.

«Αυτές οι επτά προτάσεις οδηγούν σε μια δυναμική και συμπεριληπτική οικονομία που δίνει ώθηση στην παγκόσμια ανταγωνιστικότητα μας, ενισχύοντας την ενιαία αγορά, ενδυναμώνοντας τα δικαστικά μας συστήματα και απαλείφοντας τη γραφειοκρατία. Αποτελούν επίσης μια ξεκάθαρη επένδυση στην ανταγωνιστικότητα, την ανθεκτικότητα και την ασφάλεια της Ένωσης», τόνισε ο Επίτροπος.

Πρόκειται για το τελευταίο σκέλος προτάσεων που συμπληρώνουν το πακέτο των σχεδόν 2 τρισ. ευρώ - πρόταση του ΠΔΠ εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αυτές καλύπτουν μια σειρά τομέων. Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα για την Ενιαία Αγορά και τα Τελωνεία, το οποίο θα λάβει διπλάσια χρηματοδότηση σε σύγκριση με τον προηγούμενο προϋπολογισμό στα 6,2 δισ. ευρώ, προβλέπει την ενοποίηση πολλών αυτόνομων προγραμμάτων -συμπεριλαμβανομένων των τελωνειακών, φορολογικών και μέτρων καταπολέμησης της απάτης- σε μια συνεκτική στρατηγική.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το πρόγραμμα στοχεύει στην άρση των διασυνοριακών εμποδίων, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών διοικήσεων. Προωθώντας την τυποποίηση και βελτιώνοντας την παραγωγή επίσημων ευρωπαϊκών στατιστικών, τα οποία είναι κρίσιμα για τη χάραξη πολιτικής βάσει στοιχείων, η Επιτροπή στοχεύει στην περαιτέρω προστασία των καταναλωτών μειώνοντας παράλληλα τα διοικητικά βάρη.

Σκοπός του Προγράμματος για την Ενιαία Αγορά και τα Τελωνεία είναι η περαιτέρω διασφάλιση των ομαλών εμπορικών ροών, με ταυτόχρονη καταπολέμηση της απάτης, ιδίως στις ευάλωτες πύλες εισόδου, διατηρώντας έτσι την οικονομική ασφάλεια της ΕΕ.

Για το Πρόγραμμα Δικαιοσύνης προβλέπεται διπλασιασμός της χρηματοδότησης στα 800 εκατ. ευρώ, με στόχο την υποστήριξη της συνεργασίας των δικαστηρίων σε αστικές και ποινικές υποθέσεις, την ψηφιοποίηση των δικαστικών συστημάτων και την εκπαίδευση των νομικών επαγγελματιών. Αυτό αποσκοπεί στη διασφάλιση της ίσης πρόσβασης στη δικαιοσύνη για όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, στην προώθηση του κράτους δικαίου, της αμοιβαίας αναγνώρισης και της εμπιστοσύνης στα κράτη - μέλη.

Σχετικά με το Πρόγραμμα Έρευνας και Κατάρτισης Ευρατόμ, έχει προβλεφθεί χρηματοδότηση 9,8 δισ. ευρώ) για ολόκληρο το ΠΔΠ (6,7 δισ. ευρώ για την περίοδο 2028-2032). Το Πρόγραμμα Ευρατόμ προσβλέπει στην ενίσχυση της πυρηνικής ασφάλειας και προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της ακτινοπροστασίας και της διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων. Σχετικά με εφαρμογές της πυρηνικής επιστήμης εκτός της ενέργειας, υποστηρίζει την καινοτομία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Σε ακαδημαϊκό επίπεδο θα προωθήσει την κατεύθυνση της έρευνας για την ενέργεια σύντηξης, με πάνω από το ήμισυ του προϋπολογισμού να διατίθεται στο ITER, το πιο φιλόδοξο έργο σύντηξης στον κόσμο, που στοχεύει να αποδείξει τη σύντηξη ως μια μεγάλης κλίμακας πηγή ενέργειας χωρίς άνθρακα.

Στο πρόγραμμα «συνεργασία για την Πυρηνική Ασφάλεια και Παροπλισμός» θα δοθεί 1 δισ. ευρώ με σκοπό τη συγχώνευση προγραμμάτων που προϋπάρχουν στην κατεύθυνση βελτίωσης της πυρηνικής ασφάλειας στην Ευρώπη και σε τρίτες χώρες. Επιπλέον, αυτό προβλέπει την υποστήριξη έργων παροπλισμού, συμπεριλαμβανομένου του πυρηνικού σταθμού Ignalina στη Λιθουανία, διασφαλίζοντας την προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια των εργαζομένων.

Η Κομισιόν θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις 13 Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη (ΥΧΕ), συμπεριλαμβανομένης της Γροιλανδίας, με διπλάσιο προϋπολογισμό από την περίοδο 2021-2027 σχεδόν 1 δισεκατομμύριο ευρώ, υπογραμμίζοντας τη γεωστρατηγική τους σημασία για την Ένωση και επιχειρώντας να ενισχύσει την επιρροή της σε αυτά τα κρίσιμα σημεία για τις περιοχές.

Το Πρόγραμμα Pericles V θα συνεχίσει την αποστολή του για την καταπολέμηση της παραχάραξης του ευρώ, ενώ παράλληλα θα εξελιχθεί προσαρμοζόμενο στις νέες απειλές, με σκοπό τη διασφάλιση της ακεραιότητας του ενιαίου νομίσματος.

Σύμφωνα με την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ, Κάγια Κάλας, το νέο ΠΔΠ «θα προστατέψει τους Ευρωπαίους πολίτες, θα υποστηρίξει το κοινωνικό μοντέλο και θα ενδυναμώσει την Ευρωπαϊκή βιομηχανία».

Σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα στο Κολλέγιο των Επιτρόπων της Τετάρτης «η ΕΕ Δεκαπλασιάζει τις δαπάνες για στρατιωτική κινητικότητα και πενταπλασιάζει τις δαπάνες για εξοπλισμούς. Όπως σε κάθε προϋπολογισμό, περιμένουμε πολύ σκληρές διαπραγματεύσεις όπως και κατά τα τελευταία χρόνια, αλλά είναι στο συμφέρον όλων να ξεπεραστούν τα εμπόδια», τόνισε η κ. Κάλας.

Η πρόταση της Κομισιόν θα συζητηθεί στη συνέχεια από τα κράτη μέλη στο Συμβούλιο, απαιτώντας ομόφωνη έγκριση και τη συγκατάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι κανόνες για το σύστημα ιδίων πόρων της ΕΕ θα εγκριθούν μέσω απόφασης του Συμβουλίου, η οποία θα εγκριθεί από κάθε κράτος - μέλος, σύμφωνα με τις εθνικές του διαδικασίες.

Πηγή: ΚΥΠΕ