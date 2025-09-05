Κουρεμένοι κάτοχοι αξιογράφων: Σπάζει το καλούπι των πολιτικών του «θα»

Ιδιαίτερη ικανοποίηση για την απόφαση της κυβέρνησης να εκταμιεύσει ποσό €44 εκατ. για τους κουρεμένους καταθέτες και κατόχους αξιογράφων εκφράζουν οι σύνδεσμοι που τους εκπροσωπούν.

Μετά τις έντονες διαμαρτυρίες για καθυστέρηση στην υλοποίηση δεσμεύσεών της, η κυβέρνηση προχώρησε σε εκταμίευση ποσού €44,36 εκατομμυρίων για αποζημιώσεις σε 4.524 κουρεμένους καταθέτες και κατόχους αξιογράφων.

«Ευχάριστα και δροσερά νέα. Μετά από́ 13 χρόνια είναι συγκινητικό να βλέπεις να υλοποιούνται υποσχέσεις και δεσμεύσεις. Ευχαριστώ προσωπικά το ΠΤΔ Νίκο Χριστοδουλίδη για τη συνεργασία μας τα τελευταία δύο χρόνια. Με εντιμότητα μας είδε στα Μάτια..προεκλογικά αλλά και μετεκλογικά !

Σπάζοντας το καλούπι των πολιτικών του θα και θα και θα…», ανέφερε σε χθεσινή του ανάρτηση ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Κατόχων Αξιογράφων, Σταύρος Γιαλλουρίδης.

«Δεκάδες τηλέφωνα παίρνω σήμερα από κατόχους αξιογράφων και ειδικά από ηλικιωμένους που κυριολεκτικά με δάκρυα και λυγμούς στέλνουν τις ευχές τους και νιώθουν μετά από 13 χρόνια τόσο όμορφα. Πιο σημαντικό είναι το αίσθημα της δικαιοσύνης που άρχισε να ρέει στις φλέβες τους. Χιλιάδες σήμερα κάτοχοι αξιογράφων και κουρεμένοι πήραν τη πρώτη δόση. Είμαι συναισθηματικά πολύ συγκινημένος φίλοι μου και νιώθω δικαιωμένος ! Ευχαριστώ όλους σας. Το ΔΣ του ένδοξου συνδέσμου μας τους 300 μαχητές , αλλά και όσους έστω αργά πίστεψαν στο όραμα μας. Τα καταφέραμε ! Έγινε το πρώτο μεγάλο βήμα. Συνεχίζουμε», ανέφερε σε ξεχωριστή του ανάρτηση ο κ. Γιαλλουρίδης.

Ευχαριστίες σε Χριστοδουλίδη, ΥΠΟΙΚ και ΥΠΟΙΚ

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Καταθετών Λαϊκής Τράπεζας (ΣΥΚΑΛΑ), το Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης (ΕΤΑ) προώθησε προς την Κεντρική Τράπεζα τα στοιχεία περίπου 4500 δικαιούχων του ΕΤΑ, οι οποίοι τις ερχόμενες μέρες θα δουν τους λογαριασμούς τους να πιστώνονται με το ποσό αποζημίωσης που δικαιούνται, σύμφωνα με το σχέδιο του ΕΤΑ για το 2025.

«Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Υπουργό Οικονομικών, τον ΓΔ του ΥΠΟΙΚ αλλά κυρίως τους λειτουργούς του ΥΠΟΙΚ οι οποίοι τους τελευταίους μήνες υπερέβαλαν εαυτούς για να απαντήσουν στα τηλεφωνήματα των δικαιούχων και ταυτόχρονα να ετοιμάσουν τις ομάδες εκταμίευσης για να γίνει τούτο εφικτό αυτές τις μέρες», αναφέρεται.

«Θα ακολουθήσουν και άλλες εκταμιεύσεις. Προτρέπονται όσοι αιτήθηκαν αποζημίωσης το 2024 και δεν έχουν επαληθεύσει τα ποσά μέσω της πλατφόρμας επαλήθευσης που άνοιξε τον Ιούνιο του 2025, να το πράξουν άμεσα. Η πλατφόρμα επαλήθευσης θα κλείσει στις 30 Σεπτεμβρίου», σημειώνει ο ΣΥΚΑΛΑ.

Βούληση και συνέπεια

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, σε χθεσινές του δηλώσεις στο Προεδρικό Μέγαρο, ανέφερε ότι «η καταβολή των ποσών δεν είναι απλώς μια τεχνική διαδικασία, είναι μια σαφής ένδειξη της πολιτικής βούλησης και της συνέπειας με την οποία η κυβέρνηση υλοποιεί τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου και στηρίζει στην πράξη τους πολίτες που επλήγησαν».

Η διαδικασία συνεχίζεται απρόσκοπτα, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, επεσήμανε, ώστε όλοι οι δικαιούχοι που έχουν επιβεβαιώσει τα ποσά τους να λάβουν την αποζημίωση που δικαιούνται.

Παράλληλα, κάλεσε όσους δεν έχουν ακόμη δηλώσει τα στοιχεία τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα να το πράξουν άμεσα, ώστε να επιβεβαιωθούν τα χρήματα που έχασαν λόγω του κουρέματος του 2013.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ», χαρακτήρισε την καταβολή αποζημιώσεων του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης σε 4.524 δικαιούχους ως «σαφή ένδειξη της πολιτικής βούλησης και της συνέπειας με την οποία η κυβέρνηση υλοποιεί όσα υποσχέθηκε στον κυπριακό λαό».

Η πληρωμή αφορά τη δεύτερη δόση στο πλαίσιο του Σχεδίου Μερικής Αποκατάστασης.

Θα συνεχίσουν οι πληρωμές

Το Υπουργείο Οικονομικών σε ανακοίνωσή του επεσήμανε ότι θα συνεχίσει να προβαίνει σε πληρωμές αναπλήρωσης σε τακτά χρονικά διαστήματα, με στόχο την έγκαιρη και δίκαιη εξυπηρέτηση όλων των δικαιούχων φυσικών προσώπων.

Παράλληλα, το υπουργείο υπενθυμίζει ότι για τα επηρεαζόμενα φυσικά πρόσωπα που είχαν προβεί στην υποβολή αίτησης μέσω της υπηρεσίας «Συμμετοχή στο Σχέδιο Αναπλήρωσης του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης» κατά την περίοδο 20/12/2023 έως 25/5/2024, και που μέχρις στιγμής δεν έχουν προβεί στην επιβεβαίωση/έλεγχο των στοιχείων της αίτησής τους, η τελευταία ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων είναι η Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025.