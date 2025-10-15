Το κλείσιμο της Κυβέρνησης των ΗΠΑ κοστίζει 15 δις δολάρια την ημέρα λέει ο ΥΠΟΙΚ

Το κλείσιμο της ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, που διαρκεί δύο εβδομάδες, κοστίζει στην οικονομία των ΗΠΑ περίπου 15 δισεκατομμύρια δολάρια την ημέρα σε χαμένη παραγωγή, δήλωσε την Τετάρτη ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, κάνοντας μια εκτίμηση για το οικονομικό κόστος και προτρέποντας τους Δημοκρατικούς να «γίνουν ήρωες» και να πάρουν το μέρος των Ρεπουμπλικάνων για να το τερματίσουν.

Ο κ. Μπέσεντ δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι το κλείσιμο άρχισε να «πλήττει τους μύες» της αμερικανικής οικονομίας.

«Πιστεύουμε ότι το κλείσιμο μπορεί να αρχίσει να κοστίζει στην οικονομία των ΗΠΑ έως και 15 δισεκατομμύρια δολάρια την ημέρα», ανέφερε.

Το κύμα επενδύσεων στην αμερικανική οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης, είναι βιώσιμο και το μόνο που αρχίζει να λειτουργεί, αλλά το κλείσιμο της ομοσπονδιακής Κυβέρνησης αποτελεί ολοένα και μεγαλύτερο εμπόδιο, είπε ο κ. Μπέσεντ.

«Υπάρχει συσσωρευμένη ζήτηση» και ο Πρόεδρος (Ντόναλντ) Τραμπ δημιούργησε αυτή την εξέλιξη με τις πολιτικές του, δήλωσε ο Μπέσεντ σε εκδήλωση του αμερικανικού δικτύου CNBC που πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο των ετήσιων συνόδων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ουάσιγκτον.

«Το μόνο πράγμα που μας επιβραδύνει εδώ είναι αυτό το κλείσιμο της Κυβέρνησης», είπε ο κ. Μπέσεντ.

Ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ είπε ότι τα κίνητρα στον φορολογικό νόμο των Ρεπουμπλικάνων και οι δασμοί Τραμπ θα διατηρήσουν την επενδυτική άνθηση και θα τροφοδοτήσουν τη συνεχή ανάπτυξη.

«Νομίζω ότι μπορούμε να βρισκόμαστε σε μια περίοδο, όπως τα τέλη του 1800, όταν οι σιδηρόδρομοι μπήκαν στην αγορά, όπως τη δεκαετία του 1990, όταν είχαμε την άνθηση του διαδικτύου και της τεχνολογίας γραφείου», είπε ο κ. Μπέσεντ.

Ο κ. Μπέσεντ είπε ακόμη ότι το έλλειμμα των ΗΠΑ για το οικονομικό έτος 2025 που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου ήταν μικρότερο από το έλλειμμα των 1,83 τρισεκατομμυρίων δολαρίων που καταγράφηκε στο προηγούμενο οικονομικό έτος.

Ο Υπουργός δεν έδωσε κάποιο ποσό, αλλά είπε ότι ο λόγος ελλείμματος προς ΑΕΠ θα μπορούσε να μειωθεί στο εύρος του 3% τα επόμενα χρόνια.

Το Υπουργείο Οικονομικών δεν έχει ακόμη ανακοινώσει τα στοιχεία για το ετήσιο έλλειμμα.

Το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου εκτίμησε την περασμένη εβδομάδα ότι το έλλειμμα των ΗΠΑ για το οικονομικό έτος 2025 μειώθηκε ελάχιστα στα 1,81 τρισεκατομμύρια δολάρια, παρά την αύξηση των τελωνειακών εσόδων κατά 118 δισεκατομμύρια δολάρια λόγω των δασμών Τραμπ.

Ο λόγος ελλείμματος προς ΑΕΠ, που είναι ο σημαντικός αριθμός, είναι τώρα 5% μπροστά, δήλωσε ο Μπέσεντ στην εκδήλωση του CNBC.

Ερωτηθείς αν ήθελε να το δει στο 3% το λόγο ελλείμματος προς ΑΕΠ, ο κ. Μπέσεντ απάντησε: «Ναι, είναι ακόμα δυνατό». Πρόσθεσε ότι ο λόγος προς ΑΕΠ θα μειωνόταν εάν οι ΗΠΑ μπορούσαν «να αναπτυχθούν περισσότερο, να ξοδέψουν λιγότερα και να περιορίσουν τις δαπάνες».

ΚΥΠΕ