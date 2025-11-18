Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Το κοινοβούλιο του Καναδά υιοθετεί οριακά προϋπολογισμό

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνι επιβίωσε στη διαδικασία ψήφου εμπιστοσύνης χθες Δευτέρα με την οριακή υιοθέτηση από το καναδικό κοινοβούλιο του προϋπολογισμού που παρουσίασε για να αναζωογονηθεί η οικονομία του Καναδά, αντιμέτωπη με την απειλή των αμερικανικών τελωνειακών δασμών.

Η υποστήριξη μερικών κοινοβουλευτικών της αντιπολίτευσης, οι οποίοι ήθελαν να αποτρέψουν την προκήρυξη νέων πρόωρων βουλευτικών εκλογών, επέτρεψε την υιοθέτηση του προϋπολογισμού και την παραμονή στην εξουσία του κ. Κάρνι.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ

Tags

ΚΑΝΑΔΑΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα