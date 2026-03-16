«Το ιρανικό καθεστώς έχει καταστραφεί, βυθίσαμε πάνω από 100 ιρανικά πλοία»: Όσα είπε ο Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου

Η Νομική Υπηρεσία έδωσε οδηγίες για ποινική δίωξη του Φαίδωνα για τον φερόμενο βιασμό

Πηγές της Νομικής Υπηρεσίας δεν θέλησαν να επαληθεύσουν αλλά ούτε να διαψεύσουν την πληροφορία

 

Σχετικά άρθρα:

Οδηγίες για ποινική δίωξη του εν αργία Δήμαρχου Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος για την υπόθεση του φερόμενου βιασμού έδωσε η Νομική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες που μετέδωσε πρώτο το Omegalive, η Νομική Υπηρεσία αφού αξιολόγησε το ανακριτικό έργο αποφάσισε όπως δώσει οδηγίες για ποινική δίωξη του εν αργία Δημάρχου.

Αναμένεται ότι τις επόμενες ημέρες θα καταχωρηθεί υπόθεση ενώπιον του Κακουργιοδικείου.

Πάντως πηγές της Νομικής Υπηρεσίας δεν θέλησαν να επαληθεύσουν αλλά ούτε να διαψεύσουν την πληροφορία.

