Η Γερουσία της Γαλλίας ενέκρινε τον προϋπολογισμό του 2026

Μετά τη σημερινή ψηφοφορία, μια κοινή, επταμελής επιτροπή και από τα δύο Σώματα θα συνεδριάσει την Παρασκευή για να επεξεργαστεί μια νέα μορφή του νομοσχεδίου που θα τεθεί σε ψηφοφορία στη Βουλή στις 23 Δεκεμβρίου.

Εγκρίθηκε από την Γερουσία της Γαλλίας ο προϋπολογισμός για το 2026, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για υψηλού ρίσκου διαπραγματεύσεις μεταξύ της Γερουσίας και της Βουλής, στο τέλος της εβδομάδας.

Η Γερουσία, όπου πλειοψηφούν οι συντηρητικοί, ενέκρινε το αναθεωρημένο νομοσχέδιο με ψήφους 187 υπέρ έναντι 109 κατά. Τον περασμένο μήνα ο προϋπολογισμός δεν πέρασε από τη διχασμένη Βουλή, η οποία απέρριψε τις φορολογικές διατάξεις του.

Μετά τη σημερινή ψηφοφορία, μια κοινή, επταμελής επιτροπή και από τα δύο Σώματα θα συνεδριάσει την Παρασκευή για να επεξεργαστεί μια νέα μορφή του νομοσχεδίου που θα τεθεί σε ψηφοφορία στη Βουλή στις 23 Δεκεμβρίου.

Εάν δεν υπάρξει συμφωνία, η κυβέρνηση θα προωθήσει κατά πάσα πιθανότητα ένα έκτακτο νομοσχέδιο για να διασφαλίσει ότι θα συνεχίσει να καλύπτει τις δαπάνες, να εισπράττει φόρους και να δανείζεται προσωρινά κατά το νέο έτος, μέχρι να ψηφιστεί ο κανονικός προϋπολογισμός.

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί θέλει να μειώσει το έλλειμμα του δημοσιονομικού τομέα κάτω από το 5% του ΑΕΠ κατά τον επόμενο χρόνο, από 5,4% που ήταν φέτος. Δεν έχει όμως πολλά περιθώρια ελιγμών στην κατακερματισμένη Εθνοσυνέλευση που έχει ανατρέψει τρεις κυβερνήσεις μέχρι τώρα, αφότου ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν απώλεσε την πλειοψηφία, μετά τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές του 2024.

Την περασμένη εβδομάδα η Βουλή ενέκρινε το τμήμα του προϋπολογισμού που αφορούσε την κοινωνική ασφάλιση, το οποίο περιλάμβανε και την αναστολή της αντιδημοφιλούς μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού τομέα.

