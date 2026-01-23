Λαγκάρντ: Η παγκόσμια τάξη αλλάζει αλλά δεν πρόκειται για ρήξη

Η τρέχουσα παγκόσμια τάξη αλλάζει, αλλά ο μετασχηματισμός της δεν αποτελεί ρήξη, δήλωσε την Παρασκευή η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, αντικρούοντας το επιχείρημα του Καναδού Πρωθυπουργού, Μαρκ Κάρνεϊ, ότι «βρισκόμαστε εν μέσω ρήξης».

«Δεν είμαι ακριβώς στην ίδια σελίδα με τον Μαρκ», δήλωσε η Λαγκάρντ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός.

«Νομίζω ότι εμείς, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, βρισκόμαστε σε ένα σημείο όπου πρέπει να εξετάσουμε το σχέδιο Β, αλλά ακόμη και με αυτά τα σχέδια Β. Δεν είμαι σίγουρη ότι πρέπει να μιλάμε για ρήξη», είπε. «Νομίζω ότι πρέπει να μιλάμε για εναλλακτικές λύσεις», κατέληξε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ