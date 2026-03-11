ΕΚΤ: Νέο πρόστιμο €2,26 εκατ. σε θυγατρική ευρωπαϊκής τράπεζας

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους €2,26 εκατομμυρίων ευρώ στην Nordea Finance Finland Ltd (Nordea Rahoitus Suomi Oy), επειδή η τράπεζα ανέφερε εσφαλμένα τα μεγαλύτερα ανοίγματά της και παραβίασε το όριο μεγάλων ανοιγμάτων.

Η Nordea Finance Finland Ltd είναι θυγατρική της Nordea που ειδικεύεται σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, όπως δάνεια, χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) και πιστωτικές κάρτες στη Φινλανδία. Η Nordea Bank Abp αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους χρηματοπιστωτικούς ομίλους στην Ευρώπη.

Οι τραπεζικοί κανόνες της ΕΕ ορίζουν τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα ως ανοίγματα σε έναν αντισυμβαλλόμενο ή σε μια ομάδα συνδεδεμένων αντισυμβαλλομένων που υπερβαίνουν το 10% του κεφαλαίου μιας τράπεζας. Απαγορεύεται στις τράπεζες να επιτρέπουν σε οποιοδήποτε μεμονωμένο μεγάλο χρηματοδοτικό άνοιγμα να υπερβαίνει το 25% του κεφαλαίου τους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΚΤ, για 13 συνεχόμενα τρίμηνα μεταξύ 2021 και 2024, η τράπεζα εκχώρησε εσφαλμένα εγγυημένες απαιτήσεις στους οφειλέτες αντί για τους εγγυητές κατά τον υπολογισμό των μεγάλων ανοιγμάτων. Αυτό απαγορεύτηκε από μια κανονιστική αλλαγή που εισήχθη το 2021. Κατά συνέπεια, η τράπεζα υπερέβη το όριο των μεγάλων ανοιγμάτων του 25% που ορίζεται στη νομοθεσία της ΕΕ.

Όπως τονίζεται, η τράπεζα διέπραξε τις παραβάσεις με σοβαρή αμέλεια. Οι ελλείψεις στους εσωτερικούς ελέγχους της συνέβαλαν επίσης στην εμφάνιση και τη διάρκεια της παράβασης.

Κατά τη λήψη απόφασης για το ύψος της ποινής για την επιβολή κυρώσεων σε μια τράπεζα, η ΕΚΤ εφαρμόζει τον Οδηγό της για τη μέθοδο καθορισμού διοικητικών χρηματικών ποινών. Η ΕΚΤ ταξινόμησε αυτές τις δύο παραβάσεις ως «σοβαρές». Το εύρος των κατηγοριών σοβαρότητας περιλαμβάνει «ελαφρές», «μέτρια σοβαρές», «σοβαρές», «πολύ σοβαρές» και «εξαιρετικά σοβαρές».

Η τράπεζα έχει το δικαίωμα να προσβάλει την απόφαση της ΕΚΤ ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρόστιμα σε Crédit Agricole, JP Morgan

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα η ΕΚΤ επέβαλε πρόστιμο €7,6 εκατ. στην γαλλική τράπεζα Crédit Agricole για μη συμμόρφωση με την απόφασή της σχετικά με τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους, ενώ πρόστιμο €12 εκατ. επιβλήθηκε και στην JP Morgan για εσφαλμένη αναφορά κινδύνου, το μεγαλύτερο πρόστιμο που έχει επιβάλει ποτέ η ΕΚΤ.