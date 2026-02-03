Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Ο Τραμπ δηλώνει ότι το Μεξικό θα πάψει να προμηθεύει την Κούβα με πετρέλαιο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε χθες Δευτέρα ότι το Μεξικό θα πάψει να προμηθεύει με πετρέλαιο την Κούβα, μερικές ημέρες μετά την απειλή του, με μορφή προεδρικού εκτελεστικού διατάγματος, ότι η Κυβέρνηση των ΗΠΑ θα προχωρήσει στην επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών, απροσδιόριστου ύψους, σε βάρος οποιασδήποτε χώρας κάνει παραδόσεις αργού στη νήσο υπό κομμουνιστική κυβέρνηση.

Η Κούβα «είναι αποτυχημένο κράτος» και «το Μεξικό θα σταματήσει να τους στέλνει πετρέλαιο», είπε σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Tags

ΜΕΞΙΚΟΚΟΥΒΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα