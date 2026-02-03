Ο Τραμπ δηλώνει ότι το Μεξικό θα πάψει να προμηθεύει την Κούβα με πετρέλαιο

Ο Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε χθες Δευτέρα ότι το Μεξικό θα πάψει να προμηθεύει με πετρέλαιο την Κούβα, μερικές ημέρες μετά την απειλή του, με μορφή προεδρικού εκτελεστικού διατάγματος, ότι η Κυβέρνηση των ΗΠΑ θα προχωρήσει στην επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών, απροσδιόριστου ύψους, σε βάρος οποιασδήποτε χώρας κάνει παραδόσεις αργού στη νήσο υπό κομμουνιστική κυβέρνηση.

Η Κούβα «είναι αποτυχημένο κράτος» και «το Μεξικό θα σταματήσει να τους στέλνει πετρέλαιο», είπε σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.

