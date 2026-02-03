Νέες μετοχικές ανακατατάξεις στη Lordos United

Νέες αλλαγές στη μετοχική της σύνθεση, ανακοίνωσε η εταιρεία Lordos United.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία την Τρίτη στο ΧΑΚ, έχει λάβει πληροφόρηση από τον μέτοχο Νέστωρ Νέστορος, ότι η μετοχική συμμετοχή του έχει υπερβεί το 5% και συγκεκριμένα έχει αποκτήσει το 6,600% των εκδομένων μετοχών της.

Παράλληλα, εταιρεία έλαβε πληροφόρηση από τον μέτοχο ΜΟΝΕΔΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΛΤΔ, ότι η μετοχική συμμετοχή του από 6.5701% έχει μειωθεί σε 1,316%.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα η εταιρεία ανακοίνωσε στο ΧΑΚ ότι έλαβε πληροφόρηση από τον μέτοχο της εταιρείας, Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, ότι η μετοχική συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας από 11.9597% έχει αυξηθεί σε 25.0197%. Πωλητής των μετοχών προς την Αρχιεπισκοπή ήταν ο μέτοχος της εταιρείας ΜΟΝΕΔΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΛΤΔ. Παράλληλα, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι ο Αριστείδης Μιχαήλ Αριστείδου παραιτήθηκε από τη θέση του διοικητικού συμβούλου της εταιρείας.