Έτοιμος ο Δήμος Ιεροκηπίας για την υλοποίηση των κυβερνητικών εξαγγελιών

Την ετοιμότητα του Δήμου Ιεροκηπίας να προχωρήσει άμεσα στην υλοποίηση των έργων που εξήγγειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε ο Δήμαρχος Ιεροκηπίας, κ. Νίκος Παλιός.

Σε σχετική του ανακοίνωση ο κ. Παλιός ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τις εξαγγελίες που αφορούν τον Δήμο Ιεροκηπίας, οι οποίες ανακοινώθηκαν στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την παρουσίαση των προτεραιοτήτων της Κυβέρνησης για την επαρχία Πάφου, που πραγματοποιήθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 2025.

Όπως ανέφερε, οι εξαγγελίες αυτές αποτελούν σημαντική ώθηση για την αναπτυξιακή πορεία του Δήμου, επιβεβαιώνοντας το έμπρακτο ενδιαφέρον της Κυβέρνησης για την ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών.

Παράλληλα, τόνισε ότι ο Δήμος Ιεροκηπίας βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα, τόσο σε διοικητικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο, ώστε να προχωρήσει χωρίς καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργων που έχουν ανακοινωθεί.

Ο Δήμαρχος υπογράμμισε ότι η δημοτική αρχή εργάζεται μεθοδικά και με ξεκάθαρο σχεδιασμό, σε συνεργασία με τα αρμόδια κρατικά τμήματα, ώστε τα έργα να υλοποιηθούν εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων και προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Τα έργα που έχουν εξαγγελθεί αφορούν την αναβάθμιση και επέκταση Αθλητικού Κέντρου Γεροσκήπου, την εκμίσθωση κρατικής γης για τη δημιουργία Πολιτιστικού Πάρκου στην Αχέλεια, την παραχώρηση κτιρίου πρώην ΣΠΕ Γεροσκήπου, την υλοποίηση ακτομηχανικής μελέτης για προστασία των νοτιοδυτικών ακτών Πάφου και Γεροσκήπου και την βελτίωση Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ Γεροσκήπου (Γ’ και Δ’ φάση).

Επίσης την κατασκευή Βορείου Παρακαμπτηρίου Γεροσκήπου (Γ’ φάση), την βελτίωση παλαιού δρόμου Αεροδρομίου - Πάφου, που περνά μέσα από την Αχέλεια και την Τίμη, την ολοκλήρωση του νέου δρόμου Αεροδρομίου - Τουριστικής Περιοχής, την κατασκευή δρόμου σύνδεσης οικιστικής - βιοτεχνικής περιοχής Κονιών και την βελτίωση οδών Μιχάλη Κυπριανού & Ανδρέα Ομήρου στη Γεροσκήπου.

Τέλος, ο κ. Παλιός επανέλαβε τη δέσμευση της δημοτικής αρχής να συνεχίσει να διεκδικεί και να αξιοποιεί κάθε αναπτυξιακή ευκαιρία για τον Δήμο Ιεροκηπίας, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αναβάθμιση των υποδομών και των υπηρεσιών προς τους πολίτες.