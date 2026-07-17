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| Χρηματιστήριο

ΧΑΚ: Κλείσιμο με απώλειες την Παρασκευή και εβδομαδιαία πτώση 0,88%

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Στις 307,62 μονάδες ο Γενικός Δείκτης με τον δείκτη των Ξενοδοχείων να καταγράφει κέρδη άνω του 2% – Ποιες μετοχές προσέλκυσαν τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών.

Με απώλειες έκλεισε την Παρασκευή το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), ενώ σε εβδομαδιαία βάση ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε πτώση 0,88%.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 307,62 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,26%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €575.818,49.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 180,80 μονάδες, καταγράφοντας ζημιές σε ποσοστό 0,29%.

Όσον αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, κέρδη κατέγραψε ο δείκτης των Ξενοδοχείων σε ποσοστό 2,03% και της Εναλλακτικής Αγοράς κατά 0,10%. Αντίθετα, ζημιές σημείωσαν ο δείκτης της Κύριας Αγοράς σε ποσοστό 0,51% και των Επενδυτικών Εταιρειών κατά 0,32%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €474.226,19 (τιμή κλεισίματος €10,02 – αμετάβλητη), της Δήμητρα Επενδυτική με €42.028,83 (τιμή κλεισίματος €1,53 – πτώση 0,33%), της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με €21.378,52 (τιμή κλεισίματος €1,33 – πτώση 0,75%), της Logicom με €18.306,40 (τιμή κλεισίματος €3,08 – πτώση 3,14%) και της Leptos με €5.078,00 (τιμή κλεισίματος €0,214 – άνοδος 8,63%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, οκτώ κινήθηκαν ανοδικά, επτά καθοδικά και τρεις παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 133.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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