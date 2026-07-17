Η Γερμανία θα συμμετάσχει σε γαλλική πυρηνική άσκηση για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αποτρεπτικής δύναμης

Γερμανικές δυνάμεις θα συμμετάσχουν από φέτος σε γαλλική πυρηνική άσκηση, ανακοίνωσε την Παρασκευή ο Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ένα συμβολικό βήμα προς την «αποτρεπτική δύναμη της Ευρώπης» που υποστηρίζουν το Βερολίνο και το Παρίσι.

«Γερμανία και Γαλλία εμβαθύνουν την αμυντική τους συνεργασία. Ενισχύουμε την ευρωπαϊκή αποτροπή. Από φέτος, θα συμμετάσχουμε σε πυρηνική άσκηση με τις γαλλικές ένοπλες δυνάμεις», δήλωσε ο Γερμανός Καγκελάριος μετά τη γαλλογερμανική συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στο Μπριλ, κοντά στην Κολωνία, στη δυτική Γερμανία.

Στην αεροπορική βάση του Νέρβενιχ κοντά στην Κολωνία, ο Μερτς και ο Μακρόν, που συναντήθηκαν χθες στο βράδυ σε πύργο της περιοχής, δήλωσαν την πρόθεσή τους να δώσουν νέα δυναμική στον γαλλογερμανικό άξονα έναν μήνα μετά τον ενταφιασμό του προγράμματος του αεροσκάφους Scaf λόγω βιομηχανικής αντιπαλότητας ανάμεσα στην ευρωπαϊκή Airbus και την γαλλική Dassault.

Η παρουσία ενός μαχητικού αεροσκάφους Rafale από τις γαλλικές στρατηγικές δυνάμεις στην αεροπορική βάση, όπου ο Μερτς και ο Πρόεδρος Μακρόν πραγματοποίησαν κοινή συνεδρίαση του συμβουλίου άμυνας και ασφάλειας σήμερα το πρωί, «σηματοδότησαν το πρώτο επιχειρησιακό βήμα» σε αυτή τη συνεργασία, δήλωσαν σε τελική γραπτή τους ανακοίνωση.

Μετά την παταγώδη αποτυχία του Scaf, οι δύο χώρες συμφώνησαν επίσης να εργαστούν πάνω σε «ένα κοινό πρότυπο για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας» μεταξύ όλων των συστημάτων μάχης εν πτήσει, από τα drones μέχρι τα μαχητικά αεροσκάφη.

Σύμφωνα με τον Μακρόν, το Παρίσι και το Βερολίνο «άντλησαν ένα μάθημα» από την «αποτυχία του Scaf» αναπροσανατολίζοντας την κοινή αμυντική τους στρατηγική προς «πολύ πιο στοχευμένα» έργα όπου οι πολιτικοί ηγέτες πρέπει να συνεργαστούν στενά με τη βιομηχανία για να «αποτρέψουν την εκτροπή αυτών των έργων».

Πηγή: ΚΥΠΕ