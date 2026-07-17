Το Υπουργικό «έγραψε» τη Λεμεσό για το mall: Αντιδράσεις από Δημοτικές Αρχές - Τι προβλέπει το ρυθμιστικό σχέδιο που “έγειρε” την πλάστιγγα

Η απόφαση της κυβέρνησης δεν έχει ακόμα δημοσιοποιηθεί, ενώ είναι ενδεικτικό ότι οι δήμαρχοι Λεμεσού και Αμαθούντας ενημερώθηκαν για την απόφαση του Υπουργικού από τα ΜΜΕ και όχι επισήμως. Παράλληλα δεν έχουν ακόμη γίνει γνωστοί οι όροι που έχουν τεθεί ούτε τα αντισταθμιστικά που έχουν συμφωνηθεί, ενώ υπάρχει και εκκρεμότητα σε σχέση με τα τελικά σχέδια του mall, αφού πληροφορίες αναφέρουν σημαντικές τροποποιήσεις σε σχέση με την αρχική πρόταση.

Το Υπουργικό υιοθέτησε πάντως τη θετική εισήγηση του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων, ενώ από εδώ και πέρα εναπόκειται το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως η εφαρμογή των όρων που έχουν τεθεί αλλά και πιθανά επιπρόσθετα ζητήματα.

Ξυδιάς:«Δεν μας υπολογίζουν»

Σε δηλώσεις του, ο δήμαρχος Αμαθούντας, Κυριάκος Ξυδιάς, ανέφερε πως ο δήμος υπέβαλε τις θέσεις του στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης, ωστόσο μέχρι τώρα δεν γνωρίζει κατά πόσο αυτές λήφθηκαν υπόψη ούτε ποιους όρους περιλαμβάνει η αδειοδότηση, σημειώνοντας ότι οι εξελίξεις έγιναν γνωστές μέσω των ΜΜΕ.

Όπως είπε, η στάση αυτή επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά ότι οι τοπικές Αρχές δεν τυγχάνουν της δέουσας αντιμετώπισης. Παράλληλα διερωτήθηκε γιατί, ενώ το Υπουργικό Συμβούλιο επισπεύδει την αδειοδότηση του έργου, δεν προχωρά με την ίδια ταχύτητα στην υλοποίηση των αναγκαίων οδικών έργων.

Ο κ. Ξυδιάς πρόσθεσε ότι το θέμα θα απασχολήσει τον δήμο, υπογραμμίζοντας πως η δημοτική Αρχή επιφυλάσσει όλα τα νόμιμα δικαιώματά της. Υπενθύμισε ακόμη ότι ο δήμος είχε εκφράσει ανησυχίες τόσο για την επιβάρυνση του κυκλοφοριακού όσο και για το μέγεθος της ανάπτυξης και τις πιθανές επιπτώσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Καταλήγοντας, επανέλαβε ότι ο δήμος διαφωνεί με την προώθηση μιας τέτοιας ανάπτυξης χωρίς προηγούμενη ουσιαστική διαβούλευση με την τοπική Αρχή και χωρίς να έχουν προηγηθεί τα απαραίτητα έργα υποδομής, τονίζοντας πως για ακόμη μία φορά οι θέσεις των τοπικών Αρχών δεν λήφθηκαν υπόψη.

Το ρυθμιστικό σχέδιο

Η νέα ανάπτυξη χωροθετείται επί της λεωφόρου Αγίου Αθανασίου, στην είσοδο της βιομηχανικής περιοχής Αγίου Αθανασίου, μεταξύ του πολυκαταστήματος Jumbo και του Κωτσόβολου. Ένα από τα βασικά ζητήματα που έμπαιναν στο τραπέζι κατά τη συζήτηση της αδειδότησης ήταν το κυκλοφοριακό και ειδικά η λεωφόρους Αγίου Αθανασίου, δηλαδή ο κάθετος δρόμος από τον κυκλικό κόμβο μέχρι και την παραλία. Ο δρόμος αυτός αποτελεί πάγια ανάγκη του Δήμου Αμαθούντας (παλαιότερα Αγίου Αθανασίου) αλλά δεν προχωρούσε.

Πριν από περίπου έναν μήνα, το απαραίτητο ρυθμιστικό σχέδιο της λεωφόρου ετοιμάστηκε και στάλθηκε για απόψεις στους δήμους. Η πιο πάνω εξέλιξη, όπως πληροφορείται ο «Π», έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να προχωρήσουν οι διαδικασίες αδειοδότησης του mall, αφού είχε «προσπεραστεί ένα σημαντικό εμπόδιο. Το ρυθμιστικό σχέδιο «ξεκλείδωσε» το έργο που αναμένεται άμεσα να προωθηθεί για κατασκευαστικά.

Ο σχεδιασμός προβλέπει σημαντικές αλλαγές από τα βόρεια προς τα νότια, με αύξηση των λωρίδων σε τρεις για καλύτερη είσοδο-έξοδο προς τη Βιομηχανική και το νέο mall, ενώ από εκεί και πέρα θα κατασκευαστούν δύο νέοι κυκλικοί κόμβοι. Ο ένας θα αντικαταστήσει ουσιαστικά τα φώτα τροχαίας στη διασταύρωση Σπύρου Κυπριανού και Αγίου Αθανασίου, ενώ ο δεύτερος θα γίνει στη συμβολή της Αγίου Αθανασίου με τη Σπύρου Κυπριανού.

Η μεγάλη αλλαγή θα είναι από τη Γρίβα Διγενή και κάτω, όπου, μέσω νέας όδευσης, η λεωφόρος θα φτάσει σχεδόν στην παραλιακή, όπου, κάπου στο ύψος που βρίσκεται σήμερα ο Πυροσβεστικός Σταθμός, θα ενοποιηθούν οι δύο παράλληλοι δρόμοι. Η νέα όδευση θα είναι τετραπλής κατεύθυνσης, με νησίδα στη μέση και ξεχωριστούς ποδηλατόδρομους δεξιά και αριστερά, ενώ η παλαιά θα μετατραπεί σε ήπιας κυκλοφορίας με παρόδιους χώρους στάθμευσης δεξιά και αριστερά.

Δήμος Κάτσης – Αντιδήμαρχος

Έντονη αντίδραση υπήρξε και από τον αντιδήμαρχο Λεμεσού Δήμο Κάτση, καθώς αρνητική θέση για τα mall είχε εκφραστεί και από το Δήμο Λεμεσού, με αυτό που έχει εγκριθεί να βρίσκεται στα διοικητικά όρια του Δήμου Αμαθούντας.

Ο κ. Κάτσης, μιλώντας στο Ραδιόφωνο του Πολίτη 106.7 και στην «Δεύτερη Ματιά» με την Άντρη Δανιήλ αναφέρθηκε στις δεσμεύσεις που υπήρχαν πριν τη μεταρρύθμιση για «μικρές κυβερνήσεις». Έθεσε ζήτημα ως προς τη διαδικασία που τηρήθηκε και κατά λήφθηκαν υπόψη οι θέσεις των δήμων. «Μιλάμε για μία ανάπτυξη που δεν μπορούσε να γίνει στα πλαίσια της εφαρμοσμένης πολεοδομικής πολιτικής και πολεοδομικών κριτηριών και το Υπουργικό Συμβούλιο έκρινε κατά παρέκκλιση να δώσει αυτή την άδεια, παρά την ομόφωνα αντίδραση τόσο εμάς όσο του Δήμου Αμαθούντας», είπε ο κ. Κάτσιης.

Αναφέρθηκε ακόμα στο ότι δεν μπορούν να γίνονται έργα σε μια πόλη χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι τοπικές ανάγκες, «η εν λόγω περιοχή είναι πλήρως βεβαρημένη από πλευράς κίνησης και αστικής μεταφοράς, μιλούμε ότι δημιουργείται κομφούζιο καθημερινά, άρα η όλη ανάπτυξη θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα σε ένα ήδη βεβαρημένο οδικό δίκτυο».

Ταυτόχρονα αναφέρθηκε και στα προβλήματα που θα υπάρξουν στην τοπική οικονομία και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αναφερόμενος σε παραδείγματα από το εξωτερικό ότι δεν γίνονται τέτοιες αναπτύξεις εντός του αστικού ιστού.

Ακούστε αναλυτικά τη δήλωση του Αντιδήμαρχου Λεμεσού Δήμου Κάτση

Πολιτικές αντιδράσεις

Την αντίθεση του στην απόφαση του Υπουργικού εξέφρασε και το ΑΚΕΛ Λεμεσού, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι η ανάπτυξη αυτή «βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με τις σύγχρονες αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης» και «θα είναι η χαριστική βολή για εκατοντάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες προσπαθούν εδώ και χρόνια να επιβιώσουν σε συνθήκες σκληρού ανταγωνισμού».